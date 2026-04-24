Selección Sub-17 de Panamá se prepara para el Mundial Catar 2026 tras el bronce en Juegos Suramericanos de la Juventud
Felipe Baloy convoca a 31 jugadores para microciclo de cara al Mundial Catar 2026.
Panamá/Después de colgarse la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputan en Ciudad de Panamá, es manos a la obra nuevamente para la Selección Masculina Sub-17 de Panamá en la continuación de su preparación con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.
Bajo la mirada del entrenador Felipe Baloy, la escuadra Sub-17 volverá a los entrenamientos este lunes 27 de abril para iniciar un nuevo microciclo con jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, Liga PROM y Liga Juvenil.
El nuevo microciclo será del lunes 27 al miércoles 29 de abril, en las instalaciones del Mañanitas Country Club, en horario de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 está programada para realizarse en el mes de noviembre en Doha.
Los países clasificados hasta el momento para el Mundial Sub-17 de Catar (30/48) son:
Anfitrión: Catar
Concacaf: Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Estados Unidos
OFC: Fiyi, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda
Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela
UEFA: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumania, Serbia, España
A continuación, los llamados a entrenar.
PORTEROS
Adamir Aparicio - CD Plaza Amador
Luis López - Academia Costa del Este
Sebastián Sotelo - CD Plaza Amador
DEFENSAS
José Bósquez - Dep Árabe Unido
Alberto Adams - CD Plaza Amador
Gian Carlos Alemán - CD Plaza Amador
Renso Reyes - CA Independiente
Neir Marrugo - CA Independiente
Stephen Domínguez - Sporting SM
Cristian Ibarra - CD Plaza Amador
Ian Carlos Centella - Panamá City FC
Gabriel Quiroz - Tauro FC
VOLANTES
Joel Sánchez - Tauro FC
Jossimar Insturaín - Tauro FC
Lucas Norte - CD Plaza Amador
Lucio Ceballos - Sporting SM
Alfredo Maduro - Club Deportivo del Este
Estevis López - Veraguas United
Joseph Choy - Club Deportivo del Este
Alexander Tull - Club Atlético Independiente
Moisés Cabezas - Tauro FC
José Luis Asprilla - CD Universitario
Joseph López - San Francisco FC
Oliver Pinzón - CD Universitario
Enderson González - Tauro FC
Cristian Morán - Umecit FC
DELANTEROS
Jorshua Gómez - San Francisco FC
Thiago Chalmers - CD Plaza Amador