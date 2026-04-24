Selección Sub-17 de Panamá se prepara para el Mundial Catar 2026 tras el bronce en Juegos Suramericanos de la Juventud

Felipe Baloy convoca a 31 jugadores para microciclo de cara al Mundial Catar 2026.

Panamá/Después de colgarse la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputan en Ciudad de Panamá, es manos a la obra nuevamente para la Selección Masculina Sub-17 de Panamá en la continuación de su preparación con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Bajo la mirada del entrenador Felipe Baloy, la escuadra Sub-17 volverá a los entrenamientos este lunes 27 de abril para iniciar un nuevo microciclo con jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, Liga PROM y Liga Juvenil.

El nuevo microciclo será del lunes 27 al miércoles 29 de abril, en las instalaciones del Mañanitas Country Club, en horario de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 está programada para realizarse en el mes de noviembre en Doha.

Los países clasificados hasta el momento para el Mundial Sub-17 de Catar (30/48) son:

Anfitrión: Catar

Concacaf: Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Estados Unidos

OFC: Fiyi, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda

Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela

UEFA: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumania, Serbia, España

A continuación, los llamados a entrenar.

PORTEROS

Adamir Aparicio - CD Plaza Amador

Luis López - Academia Costa del Este

Sebastián Sotelo - CD Plaza Amador

DEFENSAS

José Bósquez - Dep Árabe Unido

Alberto Adams - CD Plaza Amador

Gian Carlos Alemán - CD Plaza Amador

Renso Reyes - CA Independiente

Neir Marrugo - CA Independiente

Stephen Domínguez - Sporting SM

Cristian Ibarra - CD Plaza Amador

Ian Carlos Centella - Panamá City FC

Gabriel Quiroz - Tauro FC

VOLANTES

Joel Sánchez - Tauro FC

Jossimar Insturaín - Tauro FC

Lucas Norte - CD Plaza Amador

Lucio Ceballos - Sporting SM

Alfredo Maduro - Club Deportivo del Este

Estevis López - Veraguas United

Joseph Choy - Club Deportivo del Este

Alexander Tull - Club Atlético Independiente

Moisés Cabezas - Tauro FC

José Luis Asprilla - CD Universitario

Joseph López - San Francisco FC

Oliver Pinzón - CD Universitario

Enderson González - Tauro FC

Cristian Morán - Umecit FC

DELANTEROS

Jorshua Gómez - San Francisco FC

Thiago Chalmers - CD Plaza Amador