EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, sábado 6 de junio EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Bienvenidos a la transmisión en vivo. La Selección de Panamá vivió una noche especial en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde se despidió de su afición antes de emprender su viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen cerró su preparación en suelo panameño con una victoria por 4-2 sobre República Dominicana, en un encuentro cargado de emociones y ambiente mundialista.

Los goles de Tomás Rodríguez, Víctor Griffith, Cecilio Waterman y Kadir Barría desataron la celebración de los miles de aficionados que acudieron al coloso de Juan Díaz para brindar su respaldo a la Selección Nacional antes de la máxima cita del fútbol.

Al finalizar el compromiso, jugadores y cuerpo técnico agradecieron el apoyo de la hinchada, que respondió con aplausos, cánticos y muestras de confianza para el desafío que se avecina en territorio mundialista.

Con la despedida consumada, la delegación panameña tiene previsto viajar este jueves hacia su destino final, donde buscará representar con orgullo al país en el Mundial 2026. La ilusión de toda una nación acompaña a la Marea Roja, que inicia una nueva página en su historia con el sueño de competir al más alto nivel del fútbol internacional.