Nobel de paz iraní Narges Mohammadi liberada bajo fianza para recibir tratamiento médico

"La vida de Narges Mohammadi pende de un hilo", declaró en un comunicado su esposo, Taghi Rahmani, que reside en París.

Las autoridades iraníes liberaron bajo fianza el domingo a la laureada con el Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, quien fue trasladada a Teherán para recibir tratamiento médico, anunció su fundación.

Crítica habitual del gobierno iraní y militante de derechos humanos, Mohammadi, de 54 años, lleva más de veinte en la lucha contra la pena de muerte y la obligación del velo para las mujeres en la república islámica.

Fue detenida el pasado 12 de diciembre en Mashhad (este) por lanzar críticas a las autoridades religiosas iraníes y, desde su encarcelamiento en Zanyán (norte), su estado de salud se ha deteriorado gravemente.

Tras diez días de hospitalización en Zanyán, Mohammadi "se ha beneficiado de una suspensión de su pena a cambio de fianza considerable", indicó su fundación en un comunicado.

La nobel de paz fue trasladada en ambulancia a un hospital de Teherán "para ser atendida por su propio equipo médico", añadió.

Su fundación declaró que necesitaba cuidados especializados y que era necesario "asegurar que nunca vuelva a prisión para cumplir los 18 años restantes de su condena".

Su abogado iraní, Mostafa Nili, confirmó en X que el domingo por la mañana fue trasladada a Teherán "a raíz de una orden que suspende la ejecución de su condena por razones médicas".

La semana pasada, sus partidarios habían alertado de que corría el riesgo de morir en prisión tras dos presuntos infartos de miocardio en Zanyán.