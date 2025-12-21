Premier League | Conoce a los mayores anotadores de la liga inglesa

Haaland Impera en la Pugna por la Bota de Oro, Mientras una Legión de Estrellas Intenta Recortar Distancia.

Londres, Reino Unido/La carrera por el codiciado título de máximo goleador de la Premier League muestra, tras la decimoséptima jornada, un panorama de clara hegemonía en la cima.

Erling Haaland, el letal delantero noruego del Manchester City, consolida su liderato con una contundente cifra de 19 goles, ampliando una brecha que comienza a parecer insalvable a mitad de temporada. Su eficacia continúa siendo el principal motor del vigente campeón en la lucha por el título.

Sin embargo, la batalla por los puestos de honor y por entrar en la historia de la tabla de goleadores está más reñida que nunca. Thiago, la sorpresa del Brentford, se mantiene como su perseguidor más directo con 11 tantos, mientras que un nutrido grupo de talentos, entre los que destacan Ekitiké (Liverpool) y Semenyo (Bournemouth) con 8 dianas, busca dar el salto en el marcador.

Nombres como Phil Foden (Manchester City), Richarlison (Tottenham) o Bryan Mbeumo (Manchester United) figuran en una lista donde cada gol puede significar un crucial impulso para sus equipos en la clasificación general.

Tabla de goleadores de la Premier League

Londres, Reino Unido | 21 de diciembre de 2025 - 14:56 (UTC - 5)

Tabla de goleadores de la Premier League tras el partido del domingo en la decimoséptima jornada: