Sintoniza los amistosos de la Selección de Panamá ante Bolivia y México los días 18 y 22 de enero por TVMAX y TVN Pass

Panamá/El guardameta panameño Eddie Roberts expresó su entusiasmo por formar parte de las convocatorias del cuerpo técnico nacional, destacando la importancia de cada llamado y el alto nivel de competencia entre los arqueros.

"Siempre es una ilusión. Sabemos que no son partidos FIFA, pero son encuentros importantes para cada uno de los que estamos aquí", comentó el portero, quien se mostró agradecido por la confianza recibida.

Roberts reconoció que muchos jugadores aspiran a integrar la lista y aseguró sentirse privilegiado por ser tomado en cuenta de manera constante. "Mantengo la misma ilusión desde el día uno: hacer las cosas bien, seguir adelante y ser siempre una opción para el cuerpo técnico", afirmó.

Te puede interesar: Bolivia vs Panamá | Conoce la lista de convocados de la selección mayor para los amistosos del mes de enero

En cuanto a su crecimiento profesional, el arquero se refirió a las diferencias culturales que ha experimentado a lo largo de su carrera. "Cuando uno está aquí en Panamá son culturas muy diferentes. En cada lugar donde he estado he intentado aportar, no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal", señaló. Además, destacó que estas experiencias le han permitido ampliar su visión y afrontar nuevos retos con mayor madurez.

El aprendizaje constante también forma parte de su proceso. Roberts valoró la oportunidad de compartir con otros porteros y observar su trabajo de cerca. "Siempre me ha gustado ver a 'Manotas', porque es arquero zurdo como yo. Le tengo respeto a Samudio, a Gunn y a todos. Trato de copiar cosas productivas para ponerlas en práctica", explicó.

Sobre la competencia interna, el panameño fue claro en su postura: aportar, aprender y mantenerse preparado. "Se trata de ser una opción, de tocar la puerta y sacar provecho del trabajo de cada arquero. Para mí, todos son un ejemplo a seguir, sin importar la edad", puntualizó.

Finalmente, Roberts resumió su filosofía con un mensaje claro: "Esto es trabajo, entrega y mucho amor por lo que uno hace". Su objetivo actual es continuar mejorando y consolidarse como una alternativa confiable para el cuerpo técnico nacional.

Te puede interesar: Selección de Panamá busca afinar detalles en su preparación, los desafíos ante Bolivia y México