Felipe Baloy revela a sus guerreros para la clasificatoria de Concacaf Sub17

El formato de esta Clasificatoria no permite margen de error: solo el primer lugar del grupo obtendrá el codiciado boleto al Mundial de Catar.

Panamá/La Selección Sub-17 Masculina de Panamá ya tiene a sus elegidos para emprender la misión de conquistar un boleto hacia la Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA, que se celebrará en Catar en noviembre de este año.

El estratega nacional y leyenda del fútbol panameño, Felipe Baloy, ha oficializado una lista de 21 jugadores que representarán al país en la Clasificatoria Masculina Sub-17 de Concacaf 2026, la cual tendrá como escenario principal el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Otras noticias: Panamá avanza a Ronda Final de la Clasificatoria Femenina Sub-17 de Concacaf con empate ante Bermudas

Una Convocatoria Estratégica con Sello Internacional

La lista presentada por el DT Felipe Baloy destaca por una mezcla equilibrada entre el talento de la liga local y jóvenes promesas que ya militan en el extranjero, lo que aporta un roce internacional valioso para esta categoría.

En la portería, la seguridad recaerá en manos de Adamir Aparicio (CD Plaza Amador), Sebastián Sotelo (CD Plaza Amador) e Isaias Abuabara, quien llega desde el Celta de Vigo en España, siendo una de las figuras a seguir bajo los tres palos.

La línea defensiva cuenta con una fuerte presencia del CD Plaza Amador a través de Alberto Adams y Cristian Ibarra, complementados por el talento internacional de Arian Reyes, proveniente del Indy Eleven Pro Academy de Estados Unidos. Por su parte, la medular del equipo será comandada por Pablo Arosemena, del Ourense CF (España), y el mundialista Estevis López (Veraguas United), quien ya sabe lo que es anotar en partidos decisivos para la "Rojita".

Otras noticias: Tarjeta Panini de Adalberto “Coco” Carrasquilla marca récord histórico en Panamá

El Camino Hacia Catar: Todo o Nada

El formato de esta Clasificatoria no permite margen de error: solo el primer lugar del grupo obtendrá el codiciado boleto al Mundial de Catar. Panamá, jugando en casa, deberá imponer condiciones desde el primer minuto para asegurar la cima de su grupo.

El calendario de la Selección de Panamá quedó definido de la siguiente manera:

1. Debut: Jueves 5 de febrero a las 5:00 p.m. contra la Selección de Dominica.

2. Segunda Jornada: Sábado 7 de febrero a las 8:00 p.m. frente al combinado de Anguila.

3. Cierre de Grupo: Martes 10 de febrero a las 8:00 p.m. ante la Selección de Nicaragua.

Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Rommel Fernández, donde se espera que la afición panameña se convierta en el jugador número doce para empujar a los juveniles hacia el objetivo.

Otras noticias: Selección Sub-17 de Panamá afina preparación para el Campeonato de CONCACAF

Con el Impulso del Éxito Reciente

El grupo llega con la motivación de emular la gesta del 2025, cuando la Selección Sub-17 logró su clasificación al Mundial tras una vibrante victoria de 2-1 sobre República Dominicana en este mismo escenario. En aquella ocasión, los goles de Mikel Prado y el hoy convocado Estevis López sellaron el pase mundialista, dejando una huella de éxito que esta nueva camada dirigida por Baloy pretende expandir.

Con delanteros punzantes como Thiago Chalmers (CD Plaza Amador), Oliver Pinzón (CD Universitario) y Ronaldo Matos (Sporting SM), el equipo nacional buscará desplegar un fútbol ofensivo y contundente para asegurar su presencia en la cita máxima de la categoría en Catar. La mesa está servida para que el fútbol aficionado y de formación de Panamá demuestre una vez más su crecimiento en la región.

Otras noticias: Dos años sin el "Matador" Luis Tejada Hansell

Convocados | Selección Masculina Sub-17 – Clasificatoria Concacaf

La Selección Sub-17 Masculina dio a conocer la lista oficial de jugadores que representarán al país en la Clasificatoria de Concacaf, combinando talento local con proyección internacional.

Porteros

Adamir Aparicio — CD Plaza Amador

— CD Plaza Amador Isaías Abuabara — Celta de Vigo (España)

— Celta de Vigo (España) Sebastián Sotelo — CD Plaza Amador

Defensas

Alberto Adams — CD Plaza Amador

— CD Plaza Amador Arian Reyes — Indy Eleven Pro Academy (Estados Unidos)

— Indy Eleven Pro Academy (Estados Unidos) Stephen Domínguez — Sporting San Miguelito

— Sporting San Miguelito Emanuel Edwards — Club Atlético Independiente

— Club Atlético Independiente Cristian Ibarra — CD Plaza Amador

— CD Plaza Amador David Wallace — Sporting San Miguelito

— Sporting San Miguelito Gabriel Quiroz — Tauro FC

Volantes

Jossimar Insturaín — Tauro FC

— Tauro FC Pablo Arosemena — Ourense CF (España)

— Ourense CF (España) Lucas Norte — CD Plaza Amador

— CD Plaza Amador Lucio Ceballos — Sporting San Miguelito

— Sporting San Miguelito Alfredo Maduro — Club Deportivo del Este

— Club Deportivo del Este Estevis López — Veraguas United

— Veraguas United Joseph Choy — Club Deportivo del Este

— Club Deportivo del Este Alexander Tull — Club Atlético Independiente

Delanteros

Ronaldo Matos — Sporting San Miguelito

— Sporting San Miguelito Oliver Pinzón — CD Universitario

— CD Universitario Thiago Chalmers — CD Plaza Amador

Con información de FPF.