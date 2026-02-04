Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá, dirigida por el histórico exdefensor Felipe Baloy, inicia este 5 de febrero su camino en el Premundial Sub-17 de Concacaf, torneo que se disputará hasta el 10 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

En entrevista, Baloy destacó la importancia de la convocatoria:

“En diciembre vimos a una gran cantidad de chicos. Hubiéramos querido tener más tiempo para trabajar, pero la premura del torneo nos lo impidió. Creo que hemos hecho una escogencia buena, leal, y los que están hoy se lo han ganado. Estos son los 21 que nos van a representar”, afirmó el entrenador.

El torneo será transmitido por TVN Radio, y Panamá debutará contra Dominica este jueves a las 5:00 p.m.. Posteriormente enfrentará a Anguila el sábado a las 8:00 p.m., y cerrará la fase de grupos contra Nicaragua el martes 10 de febrero también a las 8:00 p.m..

Solo el primer lugar del grupo obtendrá el boleto a la Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA, que se jugará en Catar en noviembre de este año.

La historia reciente alimenta la esperanza: en 2025, Panamá clasificó al Mundial tras vencer a República Dominicana 2-1 en el Rommel Fernández, con goles de Mikel Prado y Estevis López.

Convocados de Panamá – Premundial Sub-17 Concacaf

Porteros : Adamir Aparicio (CD Plaza Amador), Isaias Abuabara (Celta de Vigo, ESP), Sebastián Sotelo (CD Plaza Amador).

: Adamir Aparicio (CD Plaza Amador), Isaias Abuabara (Celta de Vigo, ESP), Sebastián Sotelo (CD Plaza Amador). Defensas : Alberto Adams (CD Plaza Amador), Arian Reyes (Indy Eleven Pro Academy, USA), Stephen Domínguez (Sporting SM), Emanuel Edwards (CA Independiente), Cristian Ibarra (CD Plaza Amador), Davis Wallace (Sporting SM), Gabriel Quiroz (Tauro FC).

: Alberto Adams (CD Plaza Amador), Arian Reyes (Indy Eleven Pro Academy, USA), Stephen Domínguez (Sporting SM), Emanuel Edwards (CA Independiente), Cristian Ibarra (CD Plaza Amador), Davis Wallace (Sporting SM), Gabriel Quiroz (Tauro FC). Volantes : Jossimar Insturaín (Tauro FC), Pablo Arosemena (Ourense CF, ESP), Lucas Norte (CD Plaza Amador), Lucio Ceballos (Sporting SM), Alfredo Maduro (CD del Este), Estevis López (Veraguas United), Joseph Choy (CD del Este), Alexander Tull (CA Independiente).

: Jossimar Insturaín (Tauro FC), Pablo Arosemena (Ourense CF, ESP), Lucas Norte (CD Plaza Amador), Lucio Ceballos (Sporting SM), Alfredo Maduro (CD del Este), Estevis López (Veraguas United), Joseph Choy (CD del Este), Alexander Tull (CA Independiente). Delanteros: Ronaldo Matos (Sporting SM), Oliver Pinzón (CD Universitario), Thiago Chalmers (CD Plaza Amador).

Calendario de partidos – Estadio Rommel Fernández

Panamá vs Dominica – Jueves 5 febrero – 5:00 p.m.

– Jueves 5 febrero – Anguila vs Panamá – Sábado 7 febrero – 8:00 p.m.

– Sábado 7 febrero – Panamá vs Nicaragua – Martes 10 febrero – 8:00 p.m.

Este Premundial Sub-17 representa una nueva oportunidad para que la marea roja juvenil escriba otra página de gloria en el Rommel Fernández, con la mirada puesta en Catar 2026.