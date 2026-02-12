José Gabriel Carrizo: Confirman la medida de arresto domiciliario para el exvicepresidente

El Tribunal de Apelaciones confirmó la medida de arresto domiciliario e impedimento de salida del país para el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

Carrizo, quien está imputado por cargos del delito de enriquecimiento injustificado, se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 28 de enero del 2026, cuando una jueza de garantías legalizó la aprehensión y dictaminó esta medida. Sin embargo, su defensa buscaba una menos severa, el reporte periódico, mientras la fiscalía pedirá la detención preventiva.

En la audiencia de apelación de medidas cautelares se debatieron dos recursos: uno presentado por el Ministerio Público y otro interpuesto por la defensa. Las solicitudes no fueron aceptadas.

Te puede interesar: Nueva confrontación en la Asamblea; Vamos denuncia bloqueo de sus proyectos anticorrupción

Posición de la Fiscalía

Según el abogado de Carrizo, Pedro Meilán, la Fiscalía sustentó su apelación en el supuesto peligro de fuga y en la naturaleza del delito, elementos que, afirma, ya fueron desvirtuados durante la audiencia inicial.

“La Fiscalía va a tratar de argumentar que esos dos elementos son suficientes para una detención preventiva. Elementos que fueron totalmente desvirtuados en la audiencia”, sostuvo.

Meilán aseguró que no existe riesgo de fuga, ya que Carrizo, al conocer de la orden en su contra, regresó voluntariamente al país.

Cuando se dio cuenta de esta orden, inmediatamente tomó un avión y notificó la noche anterior a la Fiscalía de dónde venía, en qué vuelo y a qué hora llegaba. Él vino y se entregó para hacerle frente a la justicia”, señaló.

El abogado también cuestionó la auditoría que sustenta la investigación, indicando que presenta “inconsistencias e incongruencias”.

“Ese único elemento de convicción que existe, que es la auditoría, tiene una vinculación muy débil para José Gabriel Carrizo, producto de que es inconsistente”, afirmó.

Añadió que la auditoría fue remitida por la Contraloría al Ministerio Público y, según su versión, pocos días después se solicitó la orden de aprehensión.

“Pareciera que la acción penal la tiene la Contraloría y no el Ministerio Público”, manifestó.

Posición de la defensa

Meilán indicó que la defensa apeló la decisión de la juez que ordenó detención domiciliaria, ya que inicialmente habían solicitado una medida menos severa.

“Nosotros habíamos pedido notificación periódica y la entrega del pasaporte. Dijimos que si la juez consideraba que esa no era la correcta, en su defecto pediríamos detención domiciliaria, y eso fue lo que optó la juez”, explicó.

En ese sentido, reiteró que insistirán en que se revise la medida cautelar y se conceda la notificación periódica con entrega de pasaporte.

Sobre la posibilidad de presentar una auditoría particular, el abogado señaló que anteriormente entregaron un informe, pero, según afirmó, no fue analizado con detenimiento por la Fiscalía.

La audiencia de apelación definirá si se mantienen, modifican o revocan las medidas cautelares impuestas al exvicepresidente.