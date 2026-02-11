Nueva confrontación en la Asamblea; Vamos denuncia bloqueo de sus proyectos anticorrupción

El conflicto estalló tras las declaraciones del diputado independiente Luis Duke, quien señaló a Camacho como el principal "tapón" de las iniciativas que buscan transparentar la gestión pública.

Ciudad de Panamá/La tensión entre la bancada independiente Vamos y el presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho, alcanzó un nuevo punto de ebullición. Lo que inició como una queja por la falta de debate de leyes anticorrupción, escaló este miércoles a una advertencia directa de bloqueo legislativo que pone en jaque la productividad de una de las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional.

El conflicto, que ha sido una constante en el actual periodo, estalló tras las declaraciones del diputado independiente Luis Duke, quien señaló a Camacho como el principal "tapón" de las iniciativas que buscan transparentar la gestión pública.

La respuesta del diputado Camacho no se hizo esperar. Durante la sesión de hoy, el presidente de la comisión se dirigió directamente a Duke, lanzando un desafío que muchos han interpretado como una declaratoria de guerra política.

“Quiero reiterarle al diputado Duke que se cuide de lo que pide, porque se le puede complacer. Usted estaba hablando de que yo soy el obstáculo de los proyectos de su bancada, pues se lo voy a complacer ahora... prepárese, porque va a tener que echar una llanta para poder aprobar cualquier proyecto que venga de usted”, aseveró Camacho con tono tajante.

Estas palabras confirman la disposición del veterano legislador de utilizar su facultad reglamentaria para controlar el orden del día, herramienta clave para decidir qué proyectos ven la luz y cuáles quedan "engavetados".

Aunque no pudo responder de inmediato en el periodo de incidencias, el diputado Luis Duke reaccionó posteriormente a lo que calificó como una actitud arbitraria, pues para el independiente, las palabras de Camacho solo ratifican lo que la bancada Vamos ha denunciado por semanas.

“El único mensaje que le quiero enviar es que el que sale perdiendo es el país. Panamá ya lo ha señalado: el problema número uno es la corrupción”, destacó Duke, lamentando que intereses personales o políticos frenen leyes necesarias para el Estado.

