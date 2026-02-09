Seguro al turista sigue sin entrar en vigencia por falta de fondos; ATP espera respaldo de la Asamblea

Panamá/Una iniciativa concebida como un incentivo para fortalecer la competitividad turística de Panamá continúa sin entrar en vigencia. Se trata del seguro al turista, un mecanismo que buscaba generar mayor confianza y atraer a más visitantes extranjeros, pero cuya implementación sigue detenida por la falta de presupuesto.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, explicó que el avance del seguro depende directamente de la aprobación de fondos por parte de la Asamblea Nacional.

“Toca ir a presentar, pues, la propuesta del seguro al turista para solicitar los fondos”, señaló la funcionaria, al confirmar que en los próximos días comparecerá ante la Comisión de Presupuesto. Al ser consultada sobre cuándo podría entrar en vigencia el seguro, fue clara al indicar que el proceso depende de la disponibilidad presupuestaria y explicó que “el proceso es ir a la Comisión de Presupuesto, que nos den los fondos, que existan los fondos dentro de la Autoridad de Turismo de Panamá para entonces poder entregar, ejecutar el contrato con la aseguradora”. Dijo que se requieren 3.5 millones de dólares.

Panamá renueva convenio con la aerolínea Air Europa

Las declaraciones se dieron en el marco de la firma y renovación de un convenio con la aerolínea Air Europa, que mantiene vuelos directos desde Madrid, España, hacia Panamá, como parte de las estrategias para continuar incentivando la llegada de turistas europeos.

De León destacó que este acuerdo ha tenido resultados positivos en la promoción del país en mercados clave del continente. “Esto nos ayuda a fortalecer nuestro posicionamiento internacional en mercados de Europa, como España, Alemania y Francia”, afirmó.

Carlos Conde, manager de Air Europa, manifestó que se registró un aumento del 40 % en la llegada de visitantes europeos. Según explicó, ese crecimiento se dio entre 2024 y 2025 como resultado de las acciones contempladas en el plan de mercadeo y publicidad. "Para este año, la expectativa es que la tendencia continúe al alza, logrando que más pasajeros provenientes de esos mercados permanezcan en el país y visiten Panamá como destino turístico".

Al evaluar la percepción del país en Europa, Conde, indicó que Panamá es visto actualmente como “un destino emergente” alineado con las nuevas tendencias que buscan los turistas internacionales.

Cabe reiterar que Air Europa mantiene un vuelo diario entre Panamá y Madrid, de lunes a domingo, lo que refuerza la conectividad aérea y la presencia del país en el mercado europeo, mientras el sector turístico sigue a la espera de que el seguro al turista cuente con el respaldo presupuestario necesario para su ejecución.

Con información de Jorge Quirós.