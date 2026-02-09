'Brazalete por adorno': Mulino arremete contra medidas cautelares a detenidos de alto perfil

El presidente dirigió un mensaje directo a los graduandos, advirtiéndoles sobre los retos éticos que enfrentarán en el ejercicio de sus funciones.

El presidente José Raúl Mulino aprovechó el acto de graduación de cientos de nuevos agentes de los estamentos de seguridad para expresar públicamente su desacuerdo con el otorgamiento de medidas cautelares distintas a la detención, las cuales, según dijo, terminan favoreciendo a delincuentes de alto perfil.

El mandatario cuestionó que se haya normalizado la aprehensión de personas vinculadas a delitos graves, muchas de ellas en posesión de armas y drogas, para que días después sean enviadas a sus casas, como si se tratara de faltas menores.

“Una vez que los liberan, les dan casa por cárcel o un brazalete por adorno; vuelven a traficar y ponen en riesgo a los denunciantes, porque gozan de esa rara prebenda”, expresó Mulino.

El presidente sostuvo que este tipo de decisiones no representan justicia, sino una flexibilidad extrema disfrazada de garantismo, la cual, a su juicio, ha sido uno de los principales fracasos en la lucha contra el delito en América Latina. Añadió que la victimización de los delincuentes se ha convertido en una herramienta utilizada por las organizaciones criminales para justificar y validar sus actividades ilícitas.

Como ejemplo, citó el caso de un líder de una banda dedicada al narcotráfico que, estando detenido, recibió el beneficio de arresto domiciliario en la provincia de Colón. “Un pandillero peligroso más gozando de impunidad”, lamentó.

“Necesitamos que la justicia sea menos flexible”, recalcó.

Mulino también afirmó que Panamá continuará reforzando las acciones de seguridad, así como la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y las pandillas, en coordinación con Colombia, Perú, Ecuador y la DEA.

Según el mandatario, las estrategias de seguridad están dando resultados, al señalar que durante el mes de enero se registró una reducción del 30 % en los homicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante el acto se graduaron 1,386 nuevos agentes, distribuidos de la siguiente manera:

Policía Nacional: 727 agentes

727 agentes Senan: 416 agentes vigilantes de costas

416 agentes vigilantes de costas Senafront: 152 estudiantes formados en doctrina institucional, aspectos legales y procedimientos

152 estudiantes formados en doctrina institucional, aspectos legales y procedimientos Servicio Nacional de Migración: 91 inspectores

Finalmente, el presidente dirigió un mensaje directo a los graduandos, advirtiéndoles sobre los retos éticos que enfrentarán en el ejercicio de sus funciones.

“Ustedes no solo enfrentarán el delito, también enfrentarán la tentación del delito. Tratan con delincuentes que pueden ofrecerles dinero para que miren a otro lado y no cumplan con su mandato de proteger a la nación panameña. Si esa realidad llegara a presentarse, mi recomendación es clara: quítense el uniforme, déjenlo ahí y dedíquense a otra cosa, porque no servirán como miembros de la fuerza pública”, concluyó.