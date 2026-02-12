Carnaval en Chepo: Más de mil agentes desplegados en operativo de seguridad

Muchas situaciones de riesgo se presentan cuando las personas acuden a estos lugares bajo los efectos del alcohol, lo que obliga a activar operativos de rescate con buzos y guardavidas.

En el distrito de Chepo dio inicio el operativo Carnaval 2026, un despliegue de seguridad que contará con la participación de diversos estamentos del Estado, con el objetivo de garantizar el orden y la protección de las personas que acudirán a disfrutar de los cuatro días de culecos en esta zona del país.

El director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Larry Solís, informó que el plan se desarrolla de manera interinstitucional, con la participación del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud, así como de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Migración y el propio Senafront.

Solís detalló que para este operativo se contará con aproximadamente 1,200 agentes desplegados específicamente en el área de Chepo, como parte de un esfuerzo mayor que involucra a más de 30 mil hombres y mujeres que integran el Ministerio de Seguridad a nivel nacional. El objetivo principal, explicó, es que los ciudadanos puedan compartir, disfrutar y desarrollar sus actividades de carnaval de forma segura.

En cuanto a las medidas preventivas, el director de Senafront reiteró que no se permitirá el ingreso de armas de fuego, incluso si cuentan con permiso, ni de objetos punzocortantes u otros artículos indebidos. Estos serán decomisados y puestos a disposición de la autoridad competente.

Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana, especialmente a quienes, tras culminar los culecos, se trasladan a ríos y balnearios.

En materia de tránsito, dijo que se aplicará una política de "tolerancia cero" contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, señalando que no se permitirá este comportamiento por el riesgo que representa tanto para los propios conductores como para terceros que se desplazan hacia sus actividades cotidianas.

Información de Luis Mendoza

