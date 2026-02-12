Carnavales en David sí van: La fiesta será en los terrenos de la feria

David, Chiriquí/David celebrará sus carnavales, según confirmaron los directivos de la Junta del Carnaval, quienes anunciaron que las actividades se desarrollarán en los terrenos de la Feria Internacional de David, en la provincia de Chiriquí.

Durante una conferencia de prensa, miembros del Comité Organizador informaron a los medios de comunicación que el evento contará con diversas atracciones, incluyendo presentaciones de artistas nacionales e internacionales, como parte de una agenda diseñada para atraer a públicos de todas las edades.

Peter Delgado, miembro del comité organizador, explicó que para el culeco la entrada tendrá un costo de 20 balboas, tarifa que también aplicará para el área VIP. Los boletos VIP ya están disponibles en la taquilla de la Feria de David. En cuanto a los precios individuales por día, detalló que oscilarán entre 3 y 5 dólares, dependiendo de la hora de llegada, ya que podrían variar según la demanda y el momento de ingreso.

Los organizadores destacaron que se trata de un evento familiar que busca ofrecer diversión sana a los residentes del distrito de David y visitantes, reforzando así una de las tradiciones más esperadas del calendario festivo en la región.

Con información de Demetrio Ábrego