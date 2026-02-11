Chiriquí: Carnaval en Querévalo promete mojaderas, tunas y fuerte impulso al comercio interno

El evento se ha convertido en uno de los más esperados en el distrito; no solo destaca por las mojaderas y las tunas, sino también por el tradicional topón entre Calle Arriba y Calle Abajo, uno de los momentos más emblemáticos de la celebración.

Chiriquí, Alanje/En el corregimiento de Querévalo, distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, todo está listo para la celebración del Carnaval. Así lo aseguraron los directivos de la Junta del Carnaval, quienes manifestaron que están preparados para recibir a cientos de familias que cada año se congregan para disfrutar de estas tradicionales fiestas.

El evento, que se ha convertido en uno de los más esperados en el distrito, no solo destaca por las mojaderas y las tunas, sino también por el tradicional topón entre Calle Arriba y Calle Abajo, uno de los momentos más emblemáticos de la celebración.

Carlos Monroy, miembro de la junta organizadora, adelantó detalles sobre las soberanas que participarán este año. “Viene una de las reinas de Calle Abajo que tiene raíces de aquí de la población de Querévalo. Viene de Puerto Armuelles. Una muchacha también bastante elegante, igual que la de Calle Arriba, que es del distrito de Alanje. ¿Qué apuesto yo? Que la ruta para los carnavales de Chiriquí va a ser la ruta de Querévalo”, expresó.

Por su parte, María Quintero, también integrante de la Junta del Carnaval, destacó el impacto económico que generan estas festividades para la comunidad. Explicó que se busca integrar a personas que llegan a vender comidas tradicionales, comidas criollas y también comida rápida. “La idea es que lo que es el comercio interno se mantenga y las personas que tienen sus exposiciones, sus ventas, puedan también ganar sustentos en estos días”, señaló.

Durante los cuatro días de Carnaval, además del tradicional topón, se desarrollarán eventos bailables, en un ambiente que, según los organizadores, contará con mucha seguridad para garantizar el disfrute de residentes y visitantes.

Pequeños comerciantes y emprendedores del distrito de Alanje también aprovecharán la ocasión para ofrecer sus productos tradicionales, consolidando así una celebración que combina cultura, identidad y dinamización económica en Querévalo.

