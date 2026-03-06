Procuraduría solicita apoyo ciudadano para localizar a Kevin Iván Hernández, desaparecido desde el 3 de marzo

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse de inmediato al teléfono 520-1386 .

Ciudad de Panamá, Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Metropolitana-Sección de Atención Primaria Octava Subregional, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Kevin Iván Hernández, de 24 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 3 de marzo de 2026.

Hernández fue visto por última vez al salir de su residencia en el sector La Hugo, en Las Garzas.

El joven es de tez blanca, delgado, mide aproximadamente 1.60 metros y tiene ojos color chocolate oscuro.

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse de inmediato al teléfono 520-1386. Se hace un llamado a la comunidad para colaborar con la investigación y ayudar a dar con el joven.