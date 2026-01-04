¡Atención! No habrá agua en Las Tablas desde este lunes: grifos no podrán abrirse hasta el martes en la noche

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), anunció la suspensión total del servicio de agua potable en el distrito de Las Tablas, como parte de un proceso de desinfección de la línea principal de conducción desde la planta potabilizadora Rufina Alfaro hasta El Faro.

Te puede interesar: ¡Sí va! La rosca de Reyes más grande de Panamá se realizará este 6 de enero en Santiago

De acuerdo con la entidad, los trabajos iniciarán este lunes 5 de enero a las 8:00 de la mañana y se extenderán hasta el martes 6 de enero a las 8:00 de la noche, periodo durante el cual los usuarios no podrán abrir los grifos, debido a la inyección de altas dosis de cloro en las tuberías.

La directora regional del IDAAN explicó que este procedimiento forma parte del protocolo de seguridad sanitaria, por lo que se exhorta a la población a abastecerse de agua potable con anticipación, ya que el líquido no estará disponible durante más de 36 horas.

“Vamos a inyectar solución con una alta dosis de cloro en las tuberías, por lo que le pedimos a la población que se abastezca, ya que no se podrán abrir los grifos del 5 de enero hasta el 6 de enero a las 8 de la noche”, indicó la funcionaria.

Distritos afectados por la falta de agua

Aunque el proceso inicia en Las Tablas, el IDAAN confirmó que Los Santos y Guararé también se verán afectados, debido a que la planta potabilizadora opera actualmente al 80 % de su capacidad. Para garantizar el caudal necesario durante la desinfección, se procederá al cierre temporal de las llaves que abastecen a Guararé y a la Villa de Los Santos.

Las autoridades reiteraron que estos distritos deberán tomar previsiones, ya que permanecerán sin suministro de agua potable durante el desarrollo del protocolo.

Uso del agua tras restablecerse el servicio

El IDAAN recordó que una vez restablecido el servicio, el agua solo podrá utilizarse para higiene y aseo del hogar, no siendo apta para el consumo humano, hasta nuevo aviso.

Además, se informó que el próximo 9 de enero iniciará el proceso de desinfección en el distrito de Guararé, bajo el mismo procedimiento, mientras que en los próximos días se anunciarán las fechas para la Villa de Los Santos, Santa Ana, El Ejido, Los Olivos y San Agustín, con el objetivo de completar la desinfección de toda la red de tuberías.