Entregan orden de proceder para optimizar potabilizadora de Farallón

Coclé/El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó este jueves la orden de proceder para el proyecto de optimización de la planta potabilizadora de Farallón, en la provincia de Coclé, una obra que beneficiará a más de 2,500 residentes y visitantes nacionales e internacionales, además de fortalecer el potencial turístico de esta zona del Pacífico panameño.

La orden fue otorgada a la empresa Cox Energy Panamá, S.A., representada por su gerente regional, Martín Sucre, en un acto que contó con la presencia de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, y el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, entidad responsable del proyecto, adjudicado mediante licitación pública.

El anuncio se realizó en el marco del Consejo de Gabinete Ampliado, celebrado en el centro de convenciones COEDUCO, R.L., en la ciudad de Penonomé.

El proyecto contempla una inversión de B/.3,000,671 y forma parte del plan gubernamental de rehabilitación y modernización de las plantas potabilizadoras del Idaan a nivel nacional, con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable frente al deterioro generalizado de las infraestructuras existentes.

En la provincia de Coclé, las autoridades informaron que ya se han adjudicado los proyectos y se encuentran próximas a emitirse las órdenes de proceder para la rehabilitación de las plantas potabilizadoras de Penonomé, Natá y Capellanía. Además, se avanzan los trámites para la licitación de la planta ubicada en La Pintada.

La obra en Farallón incluye las siguientes fases:

Estudios y diseños.

Ejecución de obras prioritarias de mejora.

Rehabilitación y renovación de equipos en la toma de agua cruda.

Rehabilitación integral de la planta potabilizadora.

Periodo de operación y mantenimiento.

Finalmente, el director del Idaan destacó que las plantas potabilizadoras y tomas de agua del interior del país están siendo preparadas para garantizar el suministro ante el alto flujo de personas que se espera durante los carnavales de 2026.