Idaan inicia operativo nacional de cortes por morosidad que supera los $80 millones

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) inició este martes un operativo nacional de cortes del servicio de agua potable a clientes residenciales y comerciales que mantienen morosidad con la institución, la cual supera los $80 millones, informaron autoridades del organismo.

Marvina Ábrego, directora comercial del Idaan, explicó que la deuda acumulada corresponde principalmente a clientes residenciales, mientras que el sector comercial adeuda alrededor de $16 millones, una situación que afecta directamente la operatividad de la entidad.

Detalló que el operativo se ejecuta a nivel nacional y que los cortes se aplicarán a los usuarios que tengan entre dos y tres meses de atraso en el pago del servicio.

“El llamado es a que los clientes se acerquen a nuestras 33 agencias a nivel nacional, a los agentes comisionistas o utilicen las plataformas de pago en línea para ponerse al día y evitar la suspensión del servicio”, señaló Ábrego.

El Idaan indicó que, en los casos en que el cliente realice el pago inmediato o presente una promesa formal de pago, el corte del servicio puede ser suspendido, como parte de las facilidades ofrecidas para regularizar la deuda.

Las autoridades advirtieron que la morosidad impacta directamente la capacidad operativa del Idaan, que administra 56 plantas potabilizadoras a nivel nacional, las cuales requieren mantenimiento constante para garantizar el suministro de agua potable.

“Si no contamos con el recaudo, el Idaan no puede continuar con la operativa ni desarrollar proyectos y programas necesarios para mejorar el servicio”, explicó.

El operativo de cortes se mantendrá activo en todo el país como parte de las acciones para recuperar los fondos adeudados y fortalecer las finanzas de la institución.

