Aprueban en segundo debate proyecto de ley sobre orientación vocacional para jóvenes

La propuesta busca que los jóvenes, al culminar sus estudios de bachillerato, puedan optar por formaciones académicas o técnicas que les permitan una inserción laboral más rápida y efectiva.

Ciudad de Panamá/Con 51 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate un proyecto de ley que establece una política nacional de orientación vocacional y ocupacional dirigida a los jóvenes que egresan de los bachilleratos de los distintos centros educativos del país.

La iniciativa propone que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) sea la entidad encargada de coordinar estas políticas, en conjunto con el Ministerio de Educación, con el objetivo de guiar a los estudiantes hacia carreras universitarias o técnicas acordes a las necesidades del mercado laboral.

🔗Puedes leer: Asamblea Nacional: Comisión de Credenciales sigue con el debate de las modificaciones al reglamento interno

El proyecto fue presentado por el diputado Ariel Vallarino, quien explicó que, para alcanzar este objetivo, el Mitradel trabajará de manera articulada con el Meduca, universidades, institutos técnicos, empresas y otras entidades públicas y privadas, a fin de generar programas conjuntos de orientación vocacional.

Durante el debate, el diputado Roberto Zúñiga destacó la importancia de que el Estado asuma un rol activo en este proceso: “Por eso es importante para mí que el Estado y el gobierno tenga la capacidad de comunicar cuáles son las carreras que este país va a necesitar”.

La propuesta busca que los jóvenes, al culminar sus estudios de bachillerato, puedan optar por formaciones académicas o técnicas que les permitan una inserción laboral más rápida y efectiva.

El proyecto de ley ya fue aprobado en segundo debate y se mantiene a la espera de su discusión en tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional.

Con información de María De Gracia