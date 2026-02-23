Comunidades fronterizas de Bocas del Toro exigen reactivación de puestos de salud

Comunidades de Débora y California, manifestaron su preocupación por las deficientes condiciones en que se encuentran los puestos de salud del área.

Residentes de la zona fronteriza de la provincia de Bocas del Toro, específicamente de las comunidades de Débora y California, manifestaron su preocupación por las deficientes condiciones en que se encuentran los puestos de salud del área, los cuales, aseguran, no están brindando atención regular a la población.

La situación obliga a muchos moradores a trasladarse hacia otros centros médicos, lo que representa un gasto adicional en transporte y alimentación, afectando principalmente a familias de escasos recursos.

“Aquí llega un médico, pero llega al mediodía y se va; además del problema con el agua, que no hay”, indicó un ciudadano, al describir las limitaciones que enfrenta la comunidad para acceder a servicios básicos de salud.

Ante las denuncias, el equipo de TVN Noticias contactó al Ministerio de Salud en Changuinola para conocer los avances en la rehabilitación de estos centros.

Daryl Padmon, director regional del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que se tiene previsto iniciar la reactivación del puesto de salud de Nuevo Paraíso, ubicado en el distrito de Almirante, así como el de California en el sector fronterizo. Según detalló, ambas instalaciones forman parte de un programa que contempla su próxima apertura.

De acuerdo con el Minsa, los trabajos se desarrollarán en los próximos meses; sin embargo, los residentes esperan que las acciones se concreten lo antes posible, ya que dependen de estos puestos de salud para recibir atención médica oportuna.

Con información de Nixon Miranda