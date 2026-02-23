Trump niega desacuerdo con jefe del Estado Mayor de EEUU sobre Irán

Washington ha desplegado una fuerza militar masiva en Oriente Medio, con dos portaaviones, más de una docena de otros buques, un gran número de aviones de combate y otros recursos.

El presidente Donald Trump desmintió el lunes las informaciones de prensa según las cuales el jefe del Estado Mayor estadounidense, el general Dan Caine, le habría advertido contra una intervención militar de gran envergadura en Irán.

"El general Caine, como todos nosotros, preferiría no ver una guerra, pero si se tomara la decisión de intervenir militarmente contra Irán, opina que sería algo fácil de ganar", escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social.

"Él no ha hablado de no atacar a Irán, ni siquiera de los falsos ataques limitados sobre los que he estado leyendo; solo sabe una cosa, cómo GANAR y, si le dicen que lo haga, encabezará la ofensiva", aseguró.

El diario Washington Post dijo que Caine habría expresado en la Casa Blanca y el Pentágono su preocupación de que la escasez de municiones y la falta de apoyo de los aliados podrían aumentar el peligro para el personal estadounidense.

Y The Wall Street Journal señaló que tanto el jefe del Estado Mayor como otros funcionarios del Pentágono han advertido de riesgos, como bajas entre las fuerzas estadounidenses y aliadas.

Por su parte, el sitio web Axios indicó que Caine habría advertido del riesgo de que Estados Unidos "quede enredado en un conflicto prolongado".

El negociador itinerante de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner también habrían instado al presidente a que aplazara los ataques y diera una oportunidad a la diplomacia, según Axios.

El presidente estadounidense, sin embargo, acusó a esos medios de comunicación de escribir "de forma incorrecta, y a propósito".

"Yo soy quien toma la decisión, preferiría lograr un Acuerdo a no hacerlo pero, si no logramos un Acuerdo, será un día muy malo para ese país y, muy tristemente, para su pueblo", añadió Trump.

El mandatario ordenó ataques contra las instalaciones nucleares iraníes el año pasado, y ha amenazado reiteradamente a Teherán con nuevas acciones militares si las conversaciones en curso no desembocan en un nuevo acuerdo nuclear.

Pero las negociaciones siguen adelante, y un funcionario estadounidense señaló que la próxima ronda de conversaciones con Teherán tendrá lugar el jueves.