Marcelo Gallardo| Se confirma el fin de su segunda etapa con River Plate

El Muñeco tuvo una primera etapa fructífera con el club millonario al ganar 14 títulos, pero no pudo replicar el éxito en su segundo ciclo.

Argentina/Marcelo Gallardo, ídolo y técnico con más títulos de River Plate, anunció este lunes que dirigirá su último partido al mando del club de la banda roja el próximo jueves, cuando el Millonario enfrente a Banfield en el estadio Monumental por el torneo Apertura del fútbol argentino.

En su segundo ciclo como entrenador de River, Gallardo no consiguió levantar una decepcionante campaña de 2025, sin títulos ni clasificación a la Copa Libertadores 2026, y actualmente atraviesa un inicio de curso flojo, con tres derrotas consecutivas en la liga.

"Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos", dijo El Muñeco, visiblemente abatido, en un video publicado a través de las redes sociales del coloso de Buenos Aires.

"Palabras de agradecimiento a este enorme club y a su gente por su amor incondicional, incluso en los momentos más delicados como este, en el cual las cosas no salieron como teníamos proyectadas", agregó.

Tras brillar en su primera experiencia en el banquillo millonario (2014-22), con 14 títulos, Gallardo registró 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas desde que retornó al cuadro de sus amores en agosto de 2024.

El partido ante Banfield, por la séptima jornada del Apertura, ahora se antoja en una especie de despedida para una leyenda de la casa, que incluso tiene estatua propia en el Monumental.

El jueves, sin embargo, no contará por lesión con dos de sus referentes, Juan Fernando Quintero y Franco Armani, dos de los llamados "héroes de Madrid", el plantel dirigido por El Muñeco que le ganó en el Santiago Bernabéu la Copa Libertadores 2018 a su archirrival Boca Juniors, acaso la mayor alegría de la historia de River.

- Señalado por el mal juego -

Pero los buenos viejos tiempos parecieron quedar en la historia en medio de señalamientos contra el DT, de 50 años, por conformar un plantel que no ha rendido a pesar de una inversión millonaria.

El equipo acumula 12 caídas en los últimos 20 partidos de todas las competiciones locales, la cifra más alta entre los conjuntos de primera división en ese período.

En el actual torneo, River cayó 1-0 el domingo ante Vélez Sarsfield, quedó décimo en su zona y 21° en la tabla general entre 30 equipos.

Además, solo anotó cuatro goles en seis juegos de liga y ninguno fue convertido por sus delanteros, uno de los puntos más bajos del plantel.

Uno de los señalamientos más repetidos es que Gallardo armó el equipo a pedido, y bajo su mando el club invirtió más de 70 millones de dólares en refuerzos.

Pese a la confianza de la institución y la directiva, el equipo no clasificó a la cita imperdible de River, la Libertadores, y este año debió conformarse con la Copa Sudamericana.

La nueva dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo incluso le había extendido el contrato hasta diciembre de 2026. Pero el Muñeco deberá seguir su historia en otro lugar.

"Espero de todo corazón que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años y es modelo en toda la región, próximamente se encuentre con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River en el mundo", sostuvo en el video de este lunes.