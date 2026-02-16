Messi inicia la defensa del título de la MLS 2026: River Plate busca reacción en Argentina

Vuelve el fútbol en América: Messi debuta en la MLS, River busca paz y Chivas vuela en México.

Bogotá, Colombia/A cuatro meses del arranque del Mundial de Norteamérica, donde Argentina defenderá el cetro, Lionel Messi comenzará el sábado la campaña por repetir la corona de la MLS, mientras que River Plate espera salir de sus aprietos y el Brasileirão se tomará un descanso.

A continuación, la antesala para esta semana de los cuatro principales campeonatos de fútbol de América:

MLS: Una nueva batalla del 10 -

Dos meses después de conquistar la primera liga del Inter Miami, Lionel Messi volverá a la carga en el campeonato norteamericano en un año que se presenta muy especial.

Aunque todavía no ha hecho oficial su participación en la Copa del Mundo, pocos dudan que el astro argentino se ausentará de la campaña albiceleste para intentar bordar su cuarta estrella mundial.

Pero primero lo primero, y lo primero, esta semana, es el debut del vigente campeón de la MLS en casa de Los Angeles FC del surcoreano Son Heung-Min en el arranque del torneo, que celebrará su primera fecha entre sábado y domingo.

Messi, de 38 años, sufrió una lesión muscular durante la reciente gira sudamericana del Inter, pero se espera que acompañe a sus amigos Rodrigo de Paul y Luis Suárez en el estreno de una competición que aspira a codearse con las grandes.

"Vamos a ir no solo por tratar de revalidar el título de la MLS, sino también por las competiciones en las que nos quedamos ahí en la puerta", dijo el técnico del club rosa, Javier Mascherano.

Otra estrella puede hacer su presentación en la MLS, el colombiano James Rodríguez, flamante fichaje del Minnesota United, que visita al Austin FC.

Argentina: River, por un poco de paz -

Tras un comienzo prometedor en el Apertura argentino, River Plate atraviesa un momento complejo, con tres partidos seguidos sin ganar, incluida la paliza 4-1 que le proporcionó Tigre en el Monumental.

Los números hace tiempo que no acompañan a Marcelo Gallardo, el entrenador más laureado del popular club de la banda roja cruzada, con 14 títulos. El Muñeco tampoco ha podido cumplir con su promesa de buen fútbol.

Sus últimos diez encuentros ligueros, incluidos los del año pasado, muestran un desempeño muy por debajo de lo esperado para un Millonario que ha honrado su apodo e invertido millones de dólares en refuerzos en los últimos meses: seis derrotas, dos empates y dos triunfos.

"Marcelo siempre nos exige, quiere que hagamos lo que nos estaba haciendo fuerte en las primeras fechas. Ya es la segunda fecha que perdemos, en River no puede pasar esto", dijo el capitán, el colombiano Juanfer Quintero, quien convocó a sus compañeros a mejorar su nivel.

Con el agua acercándose al cuello de Gallardo, River visitará el domingo al líder del Grupo A, Vélez Sarsfield, por la sexta jornada del Apertura, mientras que su eterno rival, Boca Juniors, también de caminar irregular, recibirá el viernes a Racing.

México: ¿Cruz Azul, verdugo de las Chivas de Milito? -

México se hace una pregunta: ¿Quién puede derrotar a las Chivas del Guadalajara, el líder del Clausura de paso perfecto con 18 puntos en seis juegos?

En éxtasis tras derrotar 1-0 al América el sábado, en el clásico del balompié azteca, los hombres de Gabriel Milito pretenden mantener el acelerador a fondo cuando visiten el sábado a otro coloso de la Ciudad de México, Cruz Azul, su primer perseguidor en la tabla.

"Ahora debemos tener mucho cuidado con los elogios desmedidos para que no nos confundan y para mantener el hambre de seguir creciendo", dijo el técnico argentino tras vencer a las Águilas.

Aunque ni ganando alcanzaría la primera casilla, La Máquina que entrena el argentino Nicolás Larcamón espera poner fin al arranque fulminante de las Chivas y consolidarse en la zona de playoffs del Clausura, cuya séptima jornada se disputará entre viernes y domingo.

Brasileirão: foco en otro lado -

La liga más poderosa del continente, liderada por Palmeiras, retomará labores el 25 de febrero. Esta semana sus clubes se enfocarán en las eliminatorias de los torneos estatales y en participaciones internacionales, como la ida de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo.