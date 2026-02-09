Alcaldía de Panamá inicia adecuación de fachadas de edificios en la Avenida Central

Entre las primeras intervenciones realizadas se destaca el retiro de planchas de aluminio que cubrían una edificación situada en la esquina de la calle H con la Avenida Central.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá avanza en el proceso de adecuación de las fachadas de las edificaciones ubicadas a lo largo de la Avenida Central, en el tramo comprendido entre la Plaza 5 de Mayo y la Plaza de Santa Ana, como parte de la implementación de los Lineamientos Arquitectónicos de la Avenida Central, aprobados mediante el Decreto Alcaldicio N.º 010-2025, del jueves 11 de septiembre de 2025.

Entre las primeras intervenciones realizadas se destaca el retiro de planchas de aluminio que cubrían una edificación situada en la esquina de la calle H con la Avenida Central.

Esta acción permitió dejar al descubierto una fachada original que conserva balcones, ventanas y puertas correspondientes a un estilo arquitectónico anterior a la década de 1930, convirtiéndose en una de las primeras evidencias visibles de las transformaciones que comenzarán a apreciarse de forma progresiva en la Peatonal.

🔗Puedes leer: Mercado de Mariscos y San Felipe Neri tendrán jornadas de limpieza en febrero

De acuerdo con las autoridades municipales, estos trabajos forman parte de un plan integral de recuperación del entorno urbano, orientado a resaltar el valor histórico y patrimonial de las edificaciones, al tiempo que se promueve una imagen más ordenada y coherente del centro de la ciudad.

El remozamiento de edificios, fachadas y espacios públicos constituye un paso estratégico para la revitalización del centro urbano, ya que contribuye a fortalecer el atractivo turístico de la zona y a mejorar la percepción del espacio público.

Estas acciones impactan de manera directa en la calidad de vida de los residentes y visitantes, al propiciar entornos más seguros, funcionales y estéticamente agradables.