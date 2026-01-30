Mercado de Mariscos y San Felipe Neri tendrán jornadas de limpieza en febrero

Estas jornadas buscan garantizar unas condiciones sanitarias más seguras para los comerciantes y consumidores, ya que esta jornada busca mejorar las condiciones sanitarias de los mercados municipales de la ciudad de Panamá.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que el Mercado de Mariscos permanecerá cerrado todo el día a partir de este lunes 2 de febrero de 2026, debido a las labores de limpieza profunda en las instalaciones.

De igual forma, el Mercado San Felipe Neri suspenderá sus operaciones este lunes 9 de febrero, como parte del calendario mensual de hidrolavado, desinfección y fumigación, ya que estas labores las estará desarrollando la Dirección de Mercados Municipales en los centros de expendio de alimentos bajo su administración.

Por lo tanto, la Alcaldía dio a conocer que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para reforzar las condiciones de salubridad, seguridad e higiene en los mercados municipales, en beneficio tanto para los comerciantes como para los consumidores que acuden diariamente a estos espacios.

Te puede interesar: Realizan operativo de salud para inspeccionar puestos de venta de alimientos en Calidonia

Además, dieron a conocer que ambas instalaciones están laborando en horarios regulares los días martes 3 y martes 10 de febrero, respectivamente.

Horarios de atención tras la reapertura de los restaurantes

El Mercado San Felipe Neri, en horario de 5 a.m. a 4 p.m., secciones de alimentos y fondas de 5 a.m. a 2 p.m.

El Mercado de Mariscos, en horario de 5 a.m. a 5 p.m. a minoristas, desde las 2 a.m. a 10 a.m. a los clientes mayoristas, y área de restaurantes y cevicherías de 10 a.m. a 11 p.m.

La Alcaldía de Panamá informó que esta jornada forma parte del mantenimiento regular de los mercados municipales, con el objetivo de ofrecer espacios públicos más limpios y seguros tanto para los comerciantes como para los consumidores, donde reiteró a la ciudadanía tomar las medidas necesarias y siempre mantenerse informados.

Puedes leer: Cinta Costera será el epicentro del Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026