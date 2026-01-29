Realizan operativo de salud para inspeccionar puestos de venta de alimientos en Calidonia

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través del equipo de Salud Pública de la Región Metropolitana y en coordinación con la Alcaldía de Panamá, realizó un operativo de inspección sanitaria en puestos de venta de alimentos ubicados en espacios públicos del corregimiento de Calidonia.

Durante el recorrido, las autoridades informaron tres puestos de venta que operaban en condiciones irregulares, al no contar con los permisos y certificaciones exigidos por la normativa sanitaria vigente, ya que entre las principales faltas identificadas se encontraban la comercialización de productos sin registro sanitario, la ausencia de constancia de inspección, la falta de certificado de control de plagas y la inexistencia de los carnés blanco y verde que acreditan a los manipuladores de alimentos.

Además, el personal de Salud Pública dio a conocer que estas irregularidades representan un riesgo para la salud de los consumidores, ya que los productos no cuentan con la verificación necesaria y se procedió ante esta situación al decomiso de los alimentos y productos comercializados.

Por otra parte, la Alcaldía de Panamá acompañó el operativo y aplicó las acciones correspondientes dentro de sus competencias, relacionadas con el uso de espacios públicos y el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Informaron que los comerciantes pueden acudir a las instalaciones del Ministerio de Salud para recibir orientación sobre los permisos, constancias y carnés necesarios para operar de manera legal, ya que el propósito de estos operativos no es únicamente sancionar, sino también prevenir afectaciones a la salud colectiva y promover prácticas responsables entre quienes se dedican a la venta de alimentos.

Finalmente, el Ministerio de Salud señaló que este tipo de acciones continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad como parte de su labor de vigilancia sanitaria, con el fin de reafirmar el compromiso de proteger a la población para contribuir a un entorno más seguro para consumidores y comerciantes.

