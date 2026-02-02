TVN Media y el Carnaval de La Villa de Los Santos renuevan su alianza estratégica

Con esta alianza, TVN Media y el Carnaval de la Villa de Los Santos apuestan a seguir posicionando esta celebración como un referente cultural y turístico a nivel nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/TVN Media y el Carnaval de la Villa de Los Santos firmaron una alianza estratégica por los próximos tres años, de cara a la edición 2026 de esta tradicional celebración, con el objetivo de fortalecer la proyección, difusión y cobertura de uno de los carnavales más emblemáticos de Panamá.

El acuerdo reafirma el compromiso de ambas partes con la promoción de la cultura y las tradiciones del país, así como con el impulso del turismo en la región de Azuero, una festividad que cada año atrae a miles de visitantes entre panameños y extranjeros provenientes de distintas parroquias.

Alexandra Ciniglio, directora de Contenido y Mercadeo de TVN Media, expresó su entusiasmo por la renovación del convenio. “Estamos supercontentos porque renovamos nuestro compromiso con el Carnaval de la Villa de Los Santos. Históricamente hemos mantenido una excelente relación, ya que La Villa es la sede del Carnaval de TVN, y hoy reafirmamos este vínculo por tres años más”, destacó.

Por su parte, el alcalde de La Villa de Los Santos, Raúl Montenegro Vergara, resaltó la importancia de esta alianza para el desarrollo económico y social del distrito. “TVN nos acompaña en el Carnaval de la Villa junto a ambas tunas, Calle Arriba y Calle Abajo. Buscamos fortalecer la fidelidad y la confianza de la empresa privada, que siga apostando por nuestro pueblo, ya que el impacto económico del carnaval es significativo y merece ser reconocido también por la Autoridad de Turismo”, señaló.

De cara a las actividades previas al Carnaval 2026, las reinas de ambas tunas extendieron la invitación al público. Nelmary Villarreal, reina de Calle Abajo 2026, anunció que las prácticas de tonadas se realizarán los días 6 y 7 de febrero, y que el 11 de febrero tendrá lugar el gran cierre de tonadas junto a la murga Kamikaze, marcando el inicio oficial del carnaval.

Mientras tanto, Mehel García, reina de Calle Arriba de La Villa, informó que sus prácticas de tonadas se llevarán a cabo el 7 de febrero en el Parque Simón Bolívar, culminando también el 11 de febrero con el cierre de tonadas.

Con esta alianza, TVN Media y el Carnaval de la Villa de Los Santos apuestan a seguir posicionando esta celebración como un referente cultural y turístico a nivel nacional.