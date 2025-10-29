Héroes por Panamá culminan su diplomado en Servicio, Liderazgo y Transformación Social

Este esfuerzo conjunto entre la USMA y TVN Media representa mucho más que un espacio académico. Es un puente entre la experiencia educativa y la proyección que ofrecen los medios de comunicación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible y el impacto social, TVN Media reafirma su apoyo a las fundaciones y líderes comunitarios del país mediante una alianza estratégica con la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA).

Desde 2017, esta colaboración ha brindado formación académica especializada a los Héroes por Panamá, fortaleciendo su capacidad de liderazgo, gestión y servicio.

Los Héroes por Panamá 2024 y dos acompañantes de su organización culminaron en el Diplomado en Servicios, Liderazgo y Transformación de la Sociedad, un programa diseñado para dotarlos de herramientas prácticas y estratégicas que les permitan escalar sus proyectos e incrementar su impacto en las comunidades.

