Meduca: Más de 50 mil estudiantes se gradúan este año; pese a los desafíos del 2025

Ciudad de Panamá/La viceministra Académica de Educación del Meduca, Agnes de Cotes, hizo un balance positivo del cierre del año escolar 2025, marcado por la recuperación tras una paralización de casi dos meses. “Ha sido un proceso de muchísima colaboración de toda la comunidad educativa”, afirmó, destacando el rol del padre de familia, el docente y el estudiante en la reconstrucción del aprendizaje.

Estrategia de recuperación con las “cuatro R”

Frente a la interrupción escolar, el Ministerio de Educación implementó una estrategia centrada en las “cuatro R”: recuperar, reforzar, retener y reinsertar. “Lo primero fue armar una estrategia de recuperación, cada uno desde su contexto”, explicó la viceministra Agnes de Cotes, en una entrevista con Noticias AM.

Destacó el impulso a proyectos interdisciplinarios, desarrollados por docentes durante el verano de capacitación, que permitieron articular contenidos de distintas asignaturas y acelerar el aprendizaje sin sacrificar la calidad.

“Este proyecto permite que los niños en secuencia aprendan contenidos, refuercen contenidos y les permita a ellos avanzar rápidamente en ir pasando con estos contenidos importantes para el aprendizaje del joven, no solo para pasar el año, sino para la vida”, señaló la viceministra.

Los esfuerzos han arrojado resultados alentadores, especialmente en regiones como Panamá Oeste, donde se han fortalecido prácticas en áreas científicas y se ofrecen cursos los sábados.

Además, una alianza con universidades oficiales y particulares benefició a más de 800 graduandos, brindándoles apoyo académico para compensar las brechas del cierre.

Más de 50 mil graduandos y un llamado a la elección vocacional

El cierre del año escolar incluye una de las celebraciones más esperadas: las graduaciones. De Cotes informó que más de 50 mil estudiantes culminarán sus estudios este año, con actos programados a partir del 20 de diciembre.

“Esperamos que estén graduando... Me saco el sombrero ante todos los estudiantes que culminan su período y, sobre todo, ante los docentes que de alguna forma nos hicieron los esfuerzos para poder agilizar este proceso”, expresó la viceministra.

Pero la viceministra también envió un mensaje a las familias: respetar la vocación de los jóvenes. “Como madre de familia, siempre permitir que el estudiante elija su carrera, porque yo voy a disfrutar lo que hago por vocación”, dijo, y añadió: “Dejemos que los muchachos fluyan y puedan poner en práctica toda su fortaleza”.

“A pesar del desafío que se vivió en el año 2025, hay mucha alegría”, expresó la viceministra de Educación.