Adulto mayor lleva más de 700 días abandonado en hospital Nicolás A. Solano

Las autoridades también indicaron que en ocasiones los familiares proporcionan direcciones falsas o simplemente no responden a los llamados. En otros casos, algunos aparecen únicamente cuando el paciente fallece, incluso para gestionar beneficios.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un adulto mayor de 75 años lleva más de 700 días viviendo en una cama del Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, luego de ingresar por una emergencia médica de la que ya se recuperó, pero sin que ningún familiar haya regresado por él.

Desde entonces, ha pasado fechas como Navidad, Año Nuevo e incluso su cumpleaños dentro del hospital, donde el personal de enfermería se ha convertido en su único apoyo y compañía. Su historia, sin embargo, no es un caso aislado.

De acuerdo con las autoridades del centro médico, al menos cinco pacientes han sido abandonados en los últimos dos años. El más joven tiene 46 años, y en varios casos no se ha logrado ubicar a sus familiares pese a múltiples intentos.

La subdirectora del hospital, la doctora Cristina Gómez, explicó que algunos pacientes acumulan entre 600 y casi 700 días de estancia, lo que representa no solo un desafío humanitario, sino también un impacto en la capacidad operativa del hospital.

“Ha sido muy difícil encontrar a sus familiares. Esto implica un gasto en atención y ocupación, y además representa un riesgo para el paciente permanecer hospitalizado cuando ya superó su condición médica”, señaló.

Las autoridades también indicaron que en ocasiones los familiares proporcionan direcciones falsas o simplemente no responden a los llamados. En otros casos, algunos aparecen únicamente cuando el paciente fallece, incluso para gestionar beneficios.

La trabajadora social Candelaria Matatal advirtió que abandonar a un familiar en un hospital puede constituir un delito, tipificado incluso como violencia doméstica, con sanciones que pueden incluir prisión.

Aunque algunas familias argumentan limitaciones económicas para hacerse cargo de sus parientes, especialistas insisten en que esto no justifica el abandono. En ciertos momentos, el hospital ha llegado a tener hasta ocho personas viviendo permanentemente en sus instalaciones.

Algunos de estos pacientes fallecieron sin recibir visitas, y en varios casos nunca se logró ubicar a sus familiares.

Mientras tanto, quienes permanecen en el hospital continúan esperando el regreso de sus seres queridos, en muchos casos, sin saber si ese momento llegará.

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Con información de Yiniva Caballero