La Ruta de la Plata revela quién financió a las actuales autoridades de elección popular

La información abarca a 153 candidaturas que resultaron electas, incluyendo al presidente de la República, diputados y los 81 alcaldes del país, con el objetivo de fortalecer la transparencia en el uso de recursos durante los procesos electorales.

Ciudad de Panamá, Panamá/¿Cuánto dinero privado recibieron las actuales autoridades electas en Panamá? Una nueva herramienta digital busca responder esa pregunta y acercar esta información a la ciudadanía de forma clara y accesible.

Se trata de la plataforma La Ruta de la Plata, impulsada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que recopila y organiza datos del financiamiento privado de campañas correspondientes a las elecciones de 2024. La herramienta reúne cerca de 18 mil registros provenientes de informes financieros presentados ante el Tribunal Electoral.

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La información abarca a 153 candidaturas que resultaron electas, incluyendo al presidente de la República, diputados y los 81 alcaldes del país, con el objetivo de fortalecer la transparencia en el uso de recursos durante los procesos electorales.

Según explicó Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación, estos datos ya eran públicos, pero no estaban sistematizados de forma accesible.

El financiamiento privado de los candidatos que corrieron a la elección del 2024 (…) esta información que ya es pública, que ya es de la ciudadanía, que ya se transparenta y que está basada en los reportes que los mismos candidatos presentaron, hoy está siendo presentada en datos abiertos”, indicó.

La plataforma permite consultar los aportes y gastos reportados por los candidatos, facilitando a los ciudadanos conocer de manera más directa cómo se financiaron las campañas de quienes hoy ocupan cargos públicos.

“Está siendo presentada en datos abiertos, pero solamente para un grupo de candidatos (…) todos los diputados que están en su curul hoy día, todos los alcaldes, el señor presidente de la República y todos los candidatos presidenciales”, detalló De Obaldía.

El proyecto también implicó un proceso de recopilación y digitalización de documentos, algunos de los cuales se encontraban en formato manuscrito, lo que representó un reto para su organización y análisis.

Los interesados pueden acceder a esta información a través del portal digital de la fundación, donde se detallan los registros financieros de cada candidatura.

Con esta iniciativa, la organización busca promover una mayor vigilancia ciudadana y facilitar el acceso a información clave sobre el financiamiento político en el país.

Con información de Jocelyn Mosquera.

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