Antonín Aizurúa recibe homenaje por su aporte al deporte comunitario y la niñez panameña

Líderes comunitarios, empresarios y representantes de la Fundación Toribia Rodríguez de Escudero reconocieron la trayectoria del fundador de Casa Blanca y su aporte al deporte comunitario.

Líderes deportivos comunitarios, empresarios y representantes de la Fundación Toribia Rodríguez de Escudero rindieron homenaje a Antonín Aizurúa en reconocimiento a su trayectoria dentro del deporte y al trabajo social que ha desarrollado en beneficio de niños y jóvenes panameños.

Durante el acto se destacó el papel de Aizurúa como referente del deporte comunitario y fundador de la Fundación Casa Blanca, organización desde la que ha impulsado espacios de formación, acompañamiento y desarrollo integral mediante actividades deportivas y promoción de valores.

El reconocimiento también recordó que Antonín fue uno de los nominados de Héroes por Panamá 2018, iniciativa en la que participó junto a la Fundación Román Torres, resaltando el impacto social de su labor.

Te puede interesar: Dan último adiós a dirigente deportivo fallecido en accidente ocurrido tras actividad política de Martín Torrijos

Durante su intervención, Aizurúa agradeció el homenaje y afirmó que mantiene su compromiso con la formación de nuevas generaciones.

“No me arrepiento de nada de lo que esté pasando en mi vida personal en estos momentos porque sé que a través de esta fundación lo que vamos a crear, así como los políticos crean sus cuadros políticos, nosotros vamos a crear más líderes”, expresó Aizurúa.

Agregó que su experiencia acumulada durante más de cuatro décadas vinculadas al deporte busca convertirse ahora en una herramienta para impulsar a otros jóvenes.

“No me puedo quedar con todas estas enseñanzas que me han dado 45 años del deporte. Me ayudó demasiado y sigue ayudándome”, manifestó.

Durante el evento también hubo palabras de reconocimiento desde Héroes por Panamá, destacando el crecimiento del proyecto liderado por Aizurúa.

“Siempre muy orgullosos de Antonín y de lo que ha logrado. En Héroes for Panama realmente es un orgullo darle ese espacio a los héroes para que crezcan, que la gente los conozca, entienda de dónde vienen y por qué hacen lo que hacen”, indicó Luis Mouynes, gerente general de TVN Media.

Asimismo, resaltaron que el trabajo social impulsado desde el deporte continúa generando impacto positivo en comunidades y nuevas generaciones.