Gobierno de Israel señala que la ONU está ‘politizada y corrupta’ tras inclusión en la lista negra

Israel rechazó el informe de Naciones Unidas que incorpora a entidades israelíes en el anexo sobre violencia sexual en conflictos y anunció la ruptura de vínculos con la Oficina del Secretario General.

Ciudad de Panamá/El Gobierno de Israel calificó de "vergonzosa y absurda" la decisión de la ONU de incluir a entidades israelíes en el anexo del informe sobre Violencia Sexual Relacionada con Conflictos (VSRC).

En un comunicado publicado este viernes, la representación diplomática de Israel en Panamá, informó que esta medida "es una prueba más de la verdadera naturaleza de la ONU: una organización politizada y corrupta que ha abandonado sus principios fundacionales y ataca sistemáticamente a Israel como su misión principal".

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El texto agrega que la decisión "debe ser comprendida en su verdadero contexto: un intento de crear una falsa simetría entre Israel y las atrocidades sexuales reales cometidas por Hamás".

Israel dirigió críticas directas al secretario general de la ONU, António Guterres, a quien identificó como "la persona que se halla detrás de esta farsa". Según el comunicado, Guterres "intentó 'contextualizar' la masacre del 7 de octubre, encubrió el involucramiento de empleados de la ONU en aquellas atrocidades y arrastró a la ONU a su punto más bajo".

Ante este escenario, Israel anunció que "ha decidido romper todo vínculo con la Oficina del Secretario General y aguardará hasta que sea designado un nuevo Secretario General".

El comunicado sostiene que "Israel ha refutado de manera exhaustiva, detallada e inequívoca estas acusaciones" y aseguró que las mismas "carecen totalmente de fundamento objetivo".