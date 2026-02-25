Eslovaquia anuncia que el abastecimiento de petróleo ruso se reanudará el jueves

Eslovaquia y Hungría, países miembros de la UE que aún dependen de la energía rusa, han criticado duramente el recorte de los suministros de petróleo.

El Ministerio de Economía de Eslovaquia anunció este martes que el abastecimiento de petróleo ruso a través del oleoducto de Druzhba, que atraviesa Ucrania, debería reanudarse el jueves.

"La última fecha anunciada para la reanudación de los envíos se pospuso al 26 de febrero", indicó el Ministerio de Economía en un comunicado.

El lunes, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, había dicho que su país suspendería el suministro de electricidad de emergencia a Ucrania hasta que su vecino reabriera el oleoducto Druzhba, que lleva petróleo ruso a Eslovaquia y Hungría.

Fico dijo que la suspensión del suministro de electricidad se levantaría "tan pronto como se restable[ciera] el tránsito de petróleo hacia Eslovaquia".

El mandatario añadió que Ucrania no explicó el retraso en la reanudación del suministro, que se había detenido desde que Kiev anunció que el oleoducto resultó dañado el 27 de enero por ataques rusos.

Eslovaquia y Hungría, países miembros de la UE que aún dependen de la energía rusa, han criticado duramente el recorte de los suministros de petróleo.

Según medios eslovacos, miles de personas se concentraron el martes en Bratislava en apoyo de Ucrania, con motivo del cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa.

Los organizadores de la manifestación también condenaron la suspensión de los suministros de electricidad de emergencia a Ucrania.

"¡Vergüenza!" y "¡Basta de Fico!", gritaba la multitud mientras marchaba frente a la embajada rusa.

El operador ucraniano de la red eléctrica, Ukrenergo, afirmó que la decisión de Eslovaquia "no afectará la situación en el sistema eléctrico unificado de Ucrania".

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, también está bloqueando un préstamo de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) de la UE para Ucrania, y una nueva tanda de sanciones contra Rusia hasta que Kiev reabra el oleoducto.

La UE impuso una prohibición a la mayoría de las importaciones de petróleo procedentes de Rusia en 2022, pero se excluyó el oleoducto Druzhba para dar tiempo a los países centroeuropeos sin salida al mar a encontrar suministros alternativos de petróleo.