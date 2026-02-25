Clima en Panamá: Autoridades advierten condiciones de precaución por mar picado y lluvias este miércoles

De acuerdo con el pronóstico oficial, en la vertiente del Caribe predominará un ambiente ventoso con cielos entre parcialmente nublados y nublados, acompañado de lluvias esporádicas de variada intensidad a lo largo del día, condiciones que podrían extenderse hasta horas de la noche.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Caribe y el Pacífico panameño se mantendrán este miércoles 25 de febrero bajo condiciones de precaución debido a mar picado, vientos sostenidos y lluvias esporádicas, según informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el pronóstico oficial, en la vertiente del Caribe predominará un ambiente ventoso con cielos entre parcialmente nublados y nublados, acompañado de lluvias esporádicas de variada intensidad a lo largo del día, condiciones que podrían extenderse hasta horas de la noche.

En el Pacífico, durante la mañana se prevén cielos de parcialmente nublados a despejados. Sin embargo, en la Cordillera Central y en sectores montañosos de Coclé, Panamá Oeste y Panamá Norte se anticipan incrementos de nubosidad con lluvias aisladas. Para la tarde, el pronóstico indica chubascos de variada intensidad en la región metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién, la comarca Emberá, el sur de Veraguas y Chiriquí Occidente.

Hacia la noche, las lluvias intermitentes persistirán principalmente en áreas montañosas, la Cordillera Central y el oriente del país, mientras que el resto del Pacífico se mantendrá con nubosidad parcial.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas entre 28 °C y 31 °C en el Caribe y entre 30 °C y 34 °C en el Pacífico. En zonas elevadas y la Cordillera Central, los valores oscilarán aproximadamente entre 12 °C y 24 °C.

Respecto a los vientos, en el Caribe Central y Oriental predominarán del nor-noroeste con velocidades de 30 a 35 km/h, mientras que en el Caribe Occidental se esperan del norte entre 20 y 25 km/h. En el Pacífico Oriental y Central soplarán del nor-noroeste entre 30 y 40 km/h, y en el Pacífico Occidental del sureste entre 15 y 20 km/h.

Las condiciones marítimas también requieren precaución. En el Caribe se prevé oleaje entre 1.8 y 2.2 metros con periodos de 7 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.5 y 1.5 metros con periodos de 12 a 15 segundos.

Finalmente, el índice de radiación UV-B alcanzará valores máximos entre 4 y 11, con niveles de riesgo que irán de moderado a extremo en el territorio nacional.