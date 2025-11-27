Aumento de pasaje hacia Taboga: Residentes rechazan reactivación de viajes en ferris

La polémica en la isla ya lleva varias semanas luego de que las empresas operadoras anunciaran un incremento en el pasaje que fue rechazado por los residentes de la isla.

Ciudad de Panamá/La tensión aumentó este jueves en isla Taboga, donde residentes protagonizaron gritos y reclamos contra las autoridades ante la reactivación del transporte turístico hacia la isla.

En un comunicado oficial, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que desde hoy se reanudan los viajes de ferris hacia Taboga, con cinco embarcaciones autorizadas a operar. La institución señaló que una de ellas ya está prestando el servicio y que las otras cuatro se incorporarán en los próximos días, ofreciendo —según la entidad— tarifas accesibles para los usuarios.

Sin embargo, la controversia persiste. Una de las empresas operadoras decidió aumentar los precios del pasaje, tanto para nacionales como para extranjeros, lo que ha generado molestia entre los residentes y visitantes frecuentes.

La situación se agravó tras la reunión desarrollada ayer en la isla, a la que asistieron autoridades de la Autoridad de Turismo, Presidencia, AMP y moradores de Taboga. El encuentro terminó sin acuerdos. Aunque las autoridades reiteraron que el muelle permanecería abierto para los viajes, los residentes advirtieron que no permitirán la llegada de turistas mientras no se resuelva el conflicto con las tarifas y las condiciones del servicio.

Este jueves por la mañana, el descontento derivó en protestas frente al muelle, obstaculizando el flujo de visitantes y evidenciando la tensión entre la comunidad y las empresas de transporte.

Información de Kayra Saldaña