Naviferias: Director del IMA asegura que hay 28 nuevas sedes para las ventas de diciembre

El director Nilo Murrillo reafirma el compromiso de llegar a más comunidades con productos que son accesibles para el productor nacional, en donde serán repartidos en 132 puntos, 28 nuevas sedes, y llegará por primera vez este programa a Jaqué, Darién.

Bugaba, Chiriquí/El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murrillo, informó que las Naviferias tendrán una ampliación sin precedentes este año, en donde tiene el compromiso de vender alimentos a precios accesibles a las familias panameñas, durante declaraciones emitidas en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

Se llevará a cabo el programa nacional de ferias navideñas con venta de alimentos accesibles para la distribución de 300 mil jamones picnics nacionales, con el fin de apoyar a las familias durante las fiestas. Este anuncio se dio por parte de Murrillo, quien declaró públicamente al Presidente el apoyo que se brindará a nivel nacional.

Estas Naviferias se darán a través de una amplia logística que permitirá llegar a las áreas insulares, islas y litorales y comarcas; el programa se realizará del 2 al 19 de diciembre.

Te puede interesar: Naviferias del IMA 2025: ¿Cuánto cuesta la 'bolsa navideña' y qué productos trae?

El director del IMA indicó que realizará la visita a 132 puntos a nivel nacional, incluyendo 28 nuevos sitios. Entre los nuevos destinos destaca la llegada por primera vez a Jaqué, en Darién, área históricamente apartada de la distribución pública de alimentos.

Murillo explicó que el principal objetivo es llevar tranquilidad económica a los hogares y así poder apoyar al productor nacional mientras se ofrece una nueva alternativa accesible para la canasta navideña, en donde los panameños esperan que esta actividad se realice con mucho bien y satisfacción para muchas personas.

Puedes leer: Naviferias: IMA prepara más de 50 mil jamones y bolsas de alimentos para venta en Chiriquí