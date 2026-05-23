Impulsan proyecto cultural, educativo y deportivo de más de $40 millones en terreno municipal de Santiago

Se espera que en los próximos días el Concejo Municipal de Santiago retome el análisis de la propuesta para someterla a votación, en lo que podría convertirse en uno de los proyectos de infraestructura cultural más importantes para la región en los últimos años.

Santiago de Veraguas/Un ambicioso proyecto de desarrollo cultural, educativo y deportivo podría transformar el centro de la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas, tras la propuesta presentada por el alcalde e impulsada por el Ministerio de Cultura sobre un terreno municipal de más de 6,000 metros cuadrados.

La iniciativa contempla una inversión superior a los 40 millones de dólares y busca la creación de un complejo integral que impulse la industria creativa, el desarrollo social y la dinamización económica de la región. Sin embargo, el proyecto aún depende de la aprobación del Concejo Municipal de Santiago.

El terreno en cuestión tiene un valor histórico para la comunidad, ya que anteriormente albergó la piscina municipal, clausurada en 2002, y el gimnasio municipal, demolido en 2016. Desde entonces, el espacio ha sido utilizado de forma temporal para actividades como ferias patronales y estacionamientos.

Durante un acercamiento con representantes de la Cámara de Comercio de Veraguas, la ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó la importancia de la participación ciudadana en el proceso de decisión y el respeto a los mecanismos institucionales.

“Esto es un tema del Concejo con la sociedad civil. Cuando ellos estén listos, con mucho gusto se avanza. Es un proyecto de gran envergadura cultural que fortalece la industria creativa, el sentido de comunidad y los derechos culturales”, expresó la ministra.

Herrera subrayó que el Ministerio de Cultura actúa dentro de sus competencias para impulsar políticas públicas que fomenten el desarrollo cultural, económico y social, y enfatizó la necesidad de consensos entre autoridades locales, sociedad civil y gobierno.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Veraguas, Fulvia de Vargas, resaltó el impacto económico que tendría la obra en la región, especialmente en el sector construcción, comercio y servicios.

“Este proyecto es histórico y representa un impacto económico para la provincia y el país. Generará empleo, movimiento comercial y oportunidades para los emprendedores locales”, afirmó.

De Vargas también hizo un llamado a respaldar la iniciativa y evitar que el proyecto quede estancado, destacando la importancia de la articulación entre autoridades locales, empresa privada y ciudadanía.

Se espera que en los próximos días el Concejo Municipal de Santiago retome el análisis de la propuesta para someterla a votación, en lo que podría convertirse en uno de los proyectos de infraestructura cultural más importantes para la región en los últimos años.

Con información de Ney Abdiel Castillo