Auditoría a la mina en Donoso entra en fase final: informe definitivo estará en mayo

El ministro Juan Carlos Navarro aseguró que no hay actividad minera en el sitio y que solo se realizan labores de exportación y manejo de materiales.

Provincia de Panamá./El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, indicó que la auditoría en la mina de cobre de Donoso avanza con normalidad y que la próxima semana se espera recibir el sexto informe parcial.

Según explicó, una vez entregado este documento, “solamente quedaría el informe final que debe estar listo en el mes de mayo”.

Navarro subrayó además que “todos estos informes, apenas se entregan, se hacen públicos y se publican en el sitio web de MiAmbiente”.

Al ser consultado por TVN Noticias sobre los trabajos que se realizan actualmente en el sitio, el ministro descartó que se esté desarrollando actividad minera.

Nota relacionada: Ministerio de Comercio confirma que Minera Panamá puede sacar material expuesto en Donoso

“Ahora no se está haciendo minería. Se está exportando el concentrado de cobre y se está terminando de exportar el nitrato de amonio que era el explosivo que estaba ahí que había que eliminar”, dijo.

El titular de Ambiente explicó que actualmente queda una pila de roca que debe ser procesada debido a su impacto ambiental. “Causa acidez en el agua superficial, así como en los acuíferos y agua subterránea, por lo tanto se debe procesar, todo esto en espera de que termine la auditoría y se tome una decisión final de qué es lo que queremos hacer con esta mina”, detalló.

Finalmente, el ministro reiteró su postura sobre la mina y la necesidad de actuar con responsabilidad ante la situación actual.

"Personas como yo, que nos opusimos toda la vida a esta mina, y era la decisión correcta, no estaba Panamá preparada. Ahora tenemos que enfrentar la realidad; no nos gusta, nunca estuvimos de acuerdo, jamás debimos haber permitido esto, así que ahora, de una manera racional, buscar el mejor consenso posible, asesorarnos con expertos para que haya un cierre ordenado”, concluyó.

Con información de Elizabeth González.