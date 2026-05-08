Partículas de Polvo del Sahara llegan a Panamá y se mantendrán todo el fin de semana

El Imhpa explicó que este fenómeno suele registrarse entre mayo y septiembre y que, para las provincias bajo vigilancia, se esperan concentraciones de partículas entre 6 y 13 microgramos por metro cúbico.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por la llegada de partículas de polvo del Sahara al país, fenómeno que estará presente desde hoy hasta el 10 de mayo y que podría generar un ambiente brumoso y molestias respiratorias en personas sensibles o alérgicas.

Las áreas bajo aviso son Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Colón, Guna Yala, Panamá Oeste y Panamá. Según el informe meteorológico, se trata de la primera masa de polvo del Sahara de la temporada que se desplaza hacia Centroamérica y el Caribe impulsada por los vientos alisios del Atlántico.

“Se observa el desplazamiento de la primera masa de polvo del Sahara de la temporada hacia Centroamérica”, señala el aviso emitido por el Imhpa.

La entidad explicó que este fenómeno suele registrarse entre mayo y septiembre y que, para las provincias bajo vigilancia, se esperan concentraciones de partículas entre 6 y 13 microgramos por metro cúbico.

“En el resto del país, las concentraciones serán menores (casi imperceptibles), oscilando entre 1 y 4 microgramos”, detalla el comunicado.

El Imhpa advirtió que las condiciones podrían provocar un ambiente ligeramente brumoso, especialmente en sectores bajo aviso, además de incomodidades respiratorias en personas con alergias o sensibilidad.

“El evento será perceptible para algunas personas sensibles o alérgicas, pudiendo generar incomodidades respiratorias”, indica el reporte meteorológico.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al aire libre en caso de presentar afecciones respiratorias y seguir los informes oficiales sobre la evolución del fenómeno atmosférico.