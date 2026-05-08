Meduca revela esquema de red de diplomas falsos usados para inflar puntajes y acceder a vacantes docentes

Las autoridades detectaron una mayor incidencia de estos casos en Bocas del Toro y áreas comarcales, aunque las investigaciones abarcan otras provincias como Chiriquí, Darién y Herrera.

Panamá/Una maestría que nunca existió, un posgrado que ninguna universidad ofrecía y funcionarios administrativos que presuntamente evitaban los controles forman parte del esquema que investiga el Ministerio de Educación (Meduca) tras detectar una red dedicada al uso de diplomas falsificados para inflar puntajes y acceder a vacantes docentes.

La directora nacional de Recursos Humanos del Meduca, Celia Rodríguez, explicó que las investigaciones comenzaron desde el inicio de la actual administración, tras detectarse irregularidades relacionadas con títulos académicos utilizados por algunos docentes para aumentar sus posibilidades de selección en concursos.

Era un hecho como un secreto a voces que esto ocurría y teníamos que buscar los puntos principales para ir encontrando poco a poco estos casos”, manifestó Rodríguez.

Según detalló, la red operaba mediante la presentación de diplomas falsos o documentos académicos inexistentes, principalmente maestrías, posgrados y especialidades, con el objetivo de elevar el puntaje de los aspirantes dentro del Registro Permanente de Elegibles.

Este docente o bien presentaba un diploma que no había sido expedido por una universidad, ya sea oficial o particular, a fin de obtener este puntaje, o bien pedía con la colaboración de ese funcionario la presentación del diploma para no verificarse, o incluir diplomas que nunca existieron”, explicó la funcionaria.

Rodríguez indicó que estas certificaciones falsas eran utilizadas para competir por vacantes y desplazar a docentes que sí habían cursado estudios legítimos. “Mientras más maestría, más posgrado, mientras más me especializo, mientras más estudio, entonces lo buscaban para obtener un mayor puntaje y tener la vacante”, sostuvo.

La directora de Recursos Humanos señaló que los documentos falsificados provenían supuestamente de universidades oficiales y particulares, aunque aclaró que las casas de estudios superiores han colaborado con las investigaciones y no están siendo investigadas.

“No es que las estemos investigando a ellas, ellos han colaborado con nosotros”, afirmó Rodríguez, quien agregó que varias universidades confirmaron que algunos títulos nunca fueron expedidos o que determinadas maestrías y licenciaturas ni siquiera eran ofertadas por esas instituciones.

Las autoridades también detectaron una mayor incidencia de casos en Bocas del Toro y áreas comarcales, aunque las investigaciones abarcan otras provincias como Chiriquí, Darién y Herrera.

“Hemos detectado una dirección regional en específico… una mayor afluencia en el área de Bocas del Toro y en el área de Comarcas”, expresó.

Sobre las más de 200 renuncias registradas en las últimas semanas, Rodríguez indicó que el fenómeno ha llamado la atención debido a que muchos docentes abandonaron cargos en áreas urbanas y centros educativos de fácil acceso, algo que calificó como inusual.

Tal vez podríamos estar ante la posibilidad de que hay docentes que, ante las denuncias que hemos presentado, han escuchado por los medios de comunicación que se están llevando a cabo las diligencias correspondientes y han preferido entonces renunciar”, comentó.

No obstante, advirtió que abandonar el cargo no detendrá las investigaciones. “No es que se van a desligar del problema, señores. El problema y la denuncia continúan”, aseguró Rodríguez.

Cabe señalar que, en medio de estas investigaciones, más de 200 docentes y funcionarios administrativos del Meduca han renunciado.

La funcionaria confirmó que el Meduca ha presentado múltiples denuncias ante el Ministerio Público y que las autoridades judiciales ya realizan diligencias en distintas oficinas de la institución.

“Todo lo que vayamos encontrando poco a poco, igual se las vamos a ir remitiendo. Prueba de ello es que el día de ayer también presentamos una serie de denuncias para que fuesen investigadas”, dijo.

En paralelo, el Meduca trabaja en un sistema de verificación directa con universidades oficiales y particulares para validar automáticamente los diplomas registrados por los docentes y evitar nuevas irregularidades.

Rodríguez también dejó un mensaje dirigido a la comunidad educativa y pidió a los docentes mantenerse dentro de los mecanismos legales para aplicar a vacantes.

Ustedes tienen una profesión muy entregada, de mucho sacrificio, en donde forman a los futuros profesionales de nuestra nación. No tenemos la necesidad de hacer esto”, expresó.

Además, instó a los educadores a utilizar el sistema digital de vacantes Provel y mantenerse atentos a las oportunidades publicadas por la institución.

“Por favor, siempre estén pendientes de las vacantes que se ofertan, ya que estas vacantes se están dando prácticamente todos los días”, concluyó.