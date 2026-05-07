Más de 200 docentes y funcionarios renuncian en medio de escándalo por diplomas falsos en Meduca

La directora nacional de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González, confirmó que las denuncias penales incluyen delitos contra la administración pública, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, reveló este jueves nuevos detalles sobre una presunta red de corrupción vinculada al uso de diplomas falsos dentro del sistema educativo nacional, una investigación que ya ha provocado más de 200 renuncias y abandonos de cargo entre docentes y funcionarios administrativos.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Educación, Molinar explicó que las irregularidades fueron detectadas mientras la institución avanzaba en procesos de modernización tecnológica y controles administrativos. Según indicó, las investigaciones permitieron identificar a personas que ejercían funciones docentes utilizando títulos universitarios falsificados o documentos que nunca fueron emitidos por universidades oficiales o particulares.

“Nos hemos encontrado con una cantidad importante de personas que estaban ejerciendo la profesión con títulos falsos. Universidades nos han dicho: Esta persona no ha puesto un pie aquí”, afirmó la ministra.

Molinar señaló que el descubrimiento coincidió con un incremento inusual de renuncias dentro del sistema educativo, lo que llevó a profundizar las investigaciones. Además, aseguró que el ministerio no tolerará este tipo de prácticas y advirtió que quienes alteren el sistema podrían quedar inhabilitados de por vida para ejercer funciones dentro de la institución.

La directora nacional de Recursos Humanos, Celia Rodríguez, detalló que las denuncias presentadas ante el Ministerio Público involucran a más de 30 funcionarios administrativos presuntamente vinculados a una red que ayudaba a docentes sin títulos válidos a obtener mayor puntaje y acceder a vacantes dentro del sistema educativo.

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Las investigaciones apuntan a funcionarios de distintas regiones escolares del país, entre ellas Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé. Rodríguez explicó que parte de las irregularidades fueron detectadas gracias a la implementación del sistema de vacantes en línea y a nuevos mecanismos de verificación documental.

“Es lastimoso y posible que dentro de las aulas todavía tengamos maestros y profesores brindando formación sin contar con el requisito universitario correspondiente”, advirtió.

Por su parte, la directora nacional de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González, confirmó que las denuncias penales incluyen delitos contra la administración pública, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir.

Según González, desde julio de 2024 la institución ha presentado más de 141 denuncias penales y siete querellas relacionadas con distintos delitos detectados dentro del sistema educativo. Además, anunció que durante las próximas horas se interpondrán nuevas denuncias que involucran a más docentes y funcionarios.

Las autoridades también informaron que actualmente se desarrolla una auditoría nacional para verificar cada uno de los títulos presentados por docentes y colaboradores administrativos del Ministerio de Educación.

El escándalo ha generado preocupación por el impacto que estas prácticas podrían haber tenido en la calidad educativa y en miles de docentes que durante años han esperado una vacante legalmente, cumpliendo con todos los requisitos académicos exigidos por la ley.

Con información de Kayra Saldaña