Clima en Panamá: Calor intenso y lluvias puntuales en zonas montañosas prevé el Imhpa

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas y de corta duración en zonas marítimas, mientras que en el resto del país predominará un cielo parcialmente nublado a despejado.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que este viernes persistirán las altas temperaturas y la elevada sensación térmica en gran parte del territorio nacional, mientras que se esperan aguaceros aislados en sectores montañosos y en la provincia de Darién durante horas de la tarde.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas y de corta duración en zonas marítimas, mientras que en el resto del país predominará un cielo parcialmente nublado a despejado.

Para horas de la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente hacia la Cordillera Central y Darién. En la noche, las autoridades prevén condiciones estables y sin eventos lluviosos significativos.

“Las temperaturas máximas oscilarán de 30°C a 35°C en el Pacífico, Caribe de 29°C a 33°C y Cordillera Central de 18°C a 25°C”, detalla el informe meteorológico.

El Imhpa también mantiene vigilancia por los elevados índices de radiación UV-B, que alcanzarán niveles altos y muy altos en el país, con registros entre 7 y 10, por lo que recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se esperan olas entre 0.60 y 1.40 metros de altura, con periodos de seis a ocho segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.60 y 1.20 metros, con periodos de ocho a 14 segundos, condiciones consideradas favorables para las actividades marítimas.

Sobre los vientos, el reporte indica que durante la mañana serán variables, con componentes del noreste y noroeste, y velocidades sostenidas entre 5 y 15 kilómetros por hora. En la tarde, en el Caribe predominarán vientos del noreste y noroeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, mientras que en el Pacífico serán variables del este al sureste, entre 5 y 15 kilómetros por hora.