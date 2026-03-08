Gobierno argentino fustiga políticas de género en saludo por Día de la Mujer

Buenos Aires, Argentina/El gobierno argentino divulgó este domingo un mensaje por el Día de la Mujer con críticas a las políticas de género de sus predecesores, a las que definió como "una estafa millonaria".

En un mensaje difundido en redes sociales y acompañado de un video de movilizaciones feministas en Argentina, el gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei defendió la decisión que tomó al asumir en diciembre de 2023 de eliminar el Ministerio de la Mujer por considerarlo impulsor de "agendas ideológicas absurdas".

"Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó. Hoy la Argentina celebra a las mujeres que, con libertad, mérito y esfuerzo, construyen el futuro de la patria", sostuvo el mensaje oficial en X.

En febrero, un informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) advirtió que en Argentina "la disolución del Ministerio en diciembre de 2023 y la reestructuración de las instituciones de igualdad de oportunidades han dado lugar a la fragmentación de responsabilidades, el debilitamiento de la coordinación interministerial y la reducción de la capacidad técnica dedicada al avance de los derechos de la mujer".

Entre las políticas públicas afectadas, el organismo de Naciones Unidas cita la desfinanciación de la línea 144 de emergencia para víctimas de violencia doméstica en un país donde se registraron 271 femicidios en 2025, según organizaciones defensoras de los derechos de la mujer.

El CEDAW expresó su preocupación por "las reducciones significativas en las asignaciones presupuestarias para políticas y programas de igualdad de género, incluidos aquellos destinados a prevenir y abordar la violencia de género y promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como la suspensión o interrupción de planes nacionales y mecanismos de coordinación federal".

También señaló que en los últimos dos años en Argentina se registró un "aumento del discurso público contra las políticas de igualdad de género y las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, incluidas las periodistas que cubren temas relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la violencia de género".

Organizaciones feministas llamaron a una huelga de mujeres y movilización para el lunes.

Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas divulgado este domingo muestra que en Argentina las mujeres reciben en promedio un 26% menos de salario que los hombres y están a cargo de 8 de cada diez hogares monoparentales, 16% del total de hogares con niños.

También da cuenta de "la mayor prevalencia de mujeres en la informalidad laboral y en ramas de servicios relacionados a la educación, la salud y los hogares particulares se asocia a menores remuneraciones en promedio, lo que las condiciona en la etapa de retiro".