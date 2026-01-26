Juicio Odebrecht: Fiscalía anuncia sus testigos claves que irán a la audiencia

Panamá/El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales retomó este lunes la audiencia del juicio por el caso Odebrecht, una jornada marcada por el análisis y la decisión sobre las pruebas extraordinarias presentadas tanto por la Fiscalía Especial Anticorrupción como por los abogados defensores, así como el esperado anuncio de los testigos de la Fiscalía.

Concluida la etapa de admisión de pruebas, la audiencia avanzó hacia la fase de presentación de testigos por parte de la Fiscalía. La fiscal Ruth Morcillo anunció un total de 14 testigos, de los cuales los cinco primeros son exdirectivos brasileños de la constructora Odebrecht, con quienes se suscribieron acuerdos de colaboración y de pena. No obstante, Morcillo dejó claro que estos cinco testigos no comparecerán al juicio.

La fiscal precisó que la mayoría de los testigos panameños sí rendirán declaración, con excepción de aquellos vinculados a acusados que se encuentran a órdenes de la Corte Suprema de Justicia, como Ricardo y Alberto Martinelli Linares y el expresidente de la República Juan Carlos Varela.

La lista de testigos anunciados incluye a Andrés Rabello, Olívio Rodríguez, Luis Antonio Mameri, Marcos de Queiroz Grillo, Angela Palmeira Ferreira, Raúl de Saint Malo, Gabriel Alvarado, Olmedo Méndez Tribaldo, Jorge Espino, Andrés Mozes, Mauricio Cort, Ramón Carretero, Yara Campos y Antonio Lynn.

No obstante, en medio de esta etapa, la Fiscalía informó que no tenía listos a los testigos y solicitó un tiempo para contactarlos. Ante esta situación, la jueza decretó un receso de 15 minutos para ubicar a la magistrada Yara Campos, quien sería la primera en comparecer ante el tribunal. Marquínez también exhortó a todas las partes a mantener a sus testigos debidamente preparados.

Posteriormente, la fiscal Morcillo solicitó iniciar la práctica de pruebas testimoniales con Yara Campos al día siguiente, argumentando razones de tiempo y señalando que se trata de una testigo común con la defensa de Carlos Duboy y Jaime Lasso. La jueza acogió la solicitud y decretó un receso hasta mañana a las 8:30 a. m.

Admisiones de pruebas extraordinarias

Durante la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, expuso su criterio respecto a las pruebas extraordinarias de la defensa, señalando que, en su mayoría, eran "extemporáneas e impertinentes". No obstante, correspondió a la jueza Baloisa Marquínez admitir y rechazar diversas pruebas de ambas partes, en un ejercicio que delineó el rumbo probatorio del juicio.

En cuanto a las pruebas presentadas por la Fiscalía, la jueza admitió la prueba número 1, relacionada con la asistencia internacional solicitada a Perú, así como las pruebas 2, 3, 4, 5 y 6, al considerar que guardan relación directa con las respuestas recibidas en materia de cooperación internacional. Marquínez indicó que estas pruebas son pertinentes y conducentes, y que serán valoradas al momento de emitir la sentencia.

Asimismo, fue admitida la prueba número 7. Sin embargo, la prueba número 8, vinculada a un testigo protegido proveniente de otro proceso, fue rechazada, por lo que no se permitirá su interrogatorio. En tanto, la prueba número 9, referente a la asistencia jurídica internacional proveniente de Estados Unidos —y a la que la mayoría de los abogados se opuso en su momento— fue finalmente admitida.

Principio de especialidad

En el caso del expresidente Ricardo Martinelli, la jueza aceptó varias de las pruebas extraordinarias presentadas por su abogado defensor, Carlos Carrillo. Entre ellas, el principio de especialidad, pese a que la Fiscalía argumentó que ya existía un pronunciamiento previo sobre ese aspecto. No obstante, Marquínez sostuvo que se trataba de una prueba pertinente y procedió a admitirla.

“Estimo que esta prueba es pertinente y por tanto la admito", dijo la jueza . También fueron admitidas varias certificaciones documentales. Una de ellas, emitida el 21 de octubre de 2025 por el Ministerio de Gobierno, en la que la directora nacional de la Oficina de Ejecución de Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional certifica que, desde el 31 de enero de 2025 hasta la fecha, no se ha recibido solicitud ni información alguna del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales relacionada con el caso Odebrecht.

De igual forma, se admitió una certificación del Tribunal Electoral, fechada el 14 de enero de 2026 y firmada por su secretaria general, en la que se indica que dicha entidad no adelantó procesos sobre contribuciones privadas ni donaciones a campañas presidenciales durante los períodos electorales 2004-2009 vinculados a Martinelli, quien fue candidato presidencial en ese período. Asimismo, fue admitida una certificación del Tribunal de Cuentas, fechada el 15 de enero de 2026, en la que consta que la constructora Norberto Odebrecht, S.A. no mantiene ni ha sido procesada patrimonialmente ante ese organismo.

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sustentó su investigación en la confesión de la constructora brasileña, que admitió haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2014 a funcionarios, operadores políticos y empresarios, con el fin de asegurar la adjudicación de contratos millonarios.