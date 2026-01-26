Juicio Odebrecht: Inicia séptimo día de audiencia

Panamá/Después de un largo receso el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales retoma la audiencia del juicio Odebrecht. La Fiscalía Anticorrupción presenta su criterio sobre la pruebas extraordinarias de la defensa. Cabe señalar que, en esta etapa del proceso, los abogados defensores ya refutaron las pruebas extraordinarias presentadas por el Ministerio Público y, a su vez, aportaron sus propias pruebas extraordinarias.

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sustentó su investigación en la confesión de la constructora brasileña, que admitió haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios, operadores políticos y empresarios entre 2009 y 2014, con el fin de asegurar la adjudicación de contratos millonarios.