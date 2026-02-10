Béisbol Juvenil 2026 | Lo más destacado de la jornada en el campeonato nacional

Sintoniza el segundo partido de la serie semifinal entre Panamá Metro y Panamá Oeste, el martes 10 de febrero a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La ronda de semifinales del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, arrancó con emociones fuertes, grandes actuaciones individuales y estadios vibrando de principio a fin, en una jornada que dejó claro que la lucha por el título está más viva que nunca.

El Jugador del Día fue el receptor chiricano Alexis Quintero, quien tuvo una noche inspirada a la ofensiva al batear de 4-3, incluyendo cuadrangular, dos carreras anotadas y dos remolcadas, siendo pieza clave en el triunfo de Chiriquí 6-4 sobre Coclé. Su desempeño fue determinante para que los del Valle de la Luna tomaran ventaja en el arranque de la serie semifinal.

En el plano colectivo, el reconocimiento como Equipo del Día fue para Panamá Oeste, que se hizo fuerte en casa y logró una contundente victoria 10-2 sobre Panamá Metro. El conjunto del West desplegó todo su poder ofensivo al conectar 13 imparables, dominando el juego de principio a fin ante su afición y colocando la serie a su favor desde el primer compromiso.

La pasión también se sintió en las gradas. La Fanaticada del Día fue para la barra de Chiriquí, que se hizo sentir en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, acompañando a su novena en una victoria clave como visitante. El respaldo constante y la celebración tras el triunfo 6-4 les valió el reconocimiento en esta jornada inaugural de semifinales.

Así marchan las series semifinales

En la serie entre Coclé (2) y Chiriquí (3), el conjunto chiricano toma la delantera y lidera la serie 1-0, luego de su victoria en el primer juego.

Resultados:

Juego 1: Chiriquí 6-4 Coclé

Chiriquí 6-4 Coclé Juego 2: Chiriquí vs Coclé

Chiriquí vs Coclé Juego 3: Coclé vs Chiriquí

Coclé vs Chiriquí Juego 4: Coclé vs Chiriquí

Por su parte, en la llave entre Panamá Oeste (1) y Panamá Metro (4), los del West también lideran la serie 1-0, tras una actuación dominante en el primer duelo.

Resultados:

Juego 1: Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste

Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste Juego 2: Panamá Metro vs Panamá Oeste

Panamá Metro vs Panamá Oeste Juego 3: Panamá Oeste vs Panamá Metro

Panamá Oeste vs Panamá Metro Juego 4: Panamá Oeste vs Panamá Metro

Ambas series tendrán un receso por Carnaval y se reanudarán el viernes 20 de febrero, cuando se disputen juegos claves rumbo a la gran final.

Próximos partidos – Martes 10 de febrero

La acción de las semifinales continúa este martes 10 de febrero con dos encuentros imperdibles:

Panamá Metro vs Panamá Oeste , en el Estadio Mariano Rivera , a las 7:00 p.m. , con transmisión de TVMAX .

, en el , a las , con transmisión de . Chiriquí vs Coclé, en el Estadio José Antonio Remón Cantera, también a las 7:00 p.m..

