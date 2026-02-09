Béisbol Juvenil 2026 | Fedebeis revela a los líderes ofensivos y defensivos en el campeonato nacional

Panamá Metro vs Panamá Oeste EN VIVO por TVMAX este lunes 9 de febrero desde las 7pm por las pantallas de TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) dio a conocer este lunes a los ganadores de los premios individuales en las categorías ofensiva, defensa y pitcheo del 57º Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, que se disputa bajo el nombre de Copa Caja de Ahorros en honor a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

El anuncio destaca el talento emergente en todas las provincias y marca el inicio de la semana en la que se revelarán los máximos galardones del torneo.

El Dominio Ofensivo de Luis Aranda

En el plano ofensivo, la figura más destacada fue el receptor Luis Aranda de los Vaqueros de Panamá Oeste, quien se coronó como Campeón Bate con un impresionante promedio de .455, logrando 35 hits en 77 visitas al plato. En un cercano segundo lugar quedó el jugador bocatoreño Jael Escobar, con un promedio de .448 (26 hits en 58 turnos).

Aranda también lideró la liga en carreras empujadas con 22 remolques, superando por una unidad a Aníbal Sánchez de Coclé, quien tuvo 21.

En las estadísticas de bateo de poder, los líderes fueron:

Dobles : Néstor Ramos (9).

: (9). Triples : Haiján Hernández de Occidente (4).

: de (4). Jonrones : Jean Rodríguez de Oeste (3).

: de (3). Bases Robadas: Ricardo Acosta de Coclé con 21.

Perfección Defensiva en el Diamante

El informe de Fedebeis resalta una defensa impecable en varias posiciones, con jugadores que alcanzaron el prometido perfecto de 1.000 en sus respectivos roles:

Receptor : Eduardo Rodríguez (Este).

: (Este). Segunda Base : Joel Rodríguez (Chiriquí).

: (Chiriquí). Jardín Izquierdo : Edgardo Recuero (Metro).

: (Metro). Jardín Central : Luis Rivera (Metro).

: (Metro). Jardín Derecho: Carlos Sánchez (Metro).

En otras posiciones, los campeones defensivos fueron:

Primera Base : Caleb Rivera (Metro) con .994.

: (Metro) con .994. Tercera Base : Cristian Rodríguez (Veraguas) con .952.

: (Veraguas) con .952. Campo Corto: Luis Atencio (Veraguas) con .970.

El Poder Desde el Montículo

En el plano de pitcheo, los lanzadores dejaron su marca con estadísticas dominantes:

Récord de Victorias : Dereck Gómez de Coclé lideró con una marca perfecta de 6-0 .

: de lideró con una marca perfecta de . Efectividad : César Berrío de Panamá Metro fue insuperable, manteniendo una efectividad de 0.00 en 22.0 entradas lanzadas.

: de fue insuperable, manteniendo una en entradas lanzadas. Ponches : Emanuel Herrera de Herrera fue el más abanicador, con 54 ponches en 33.0 entradas.

: de fue el más abanicador, con ponches en entradas. Juegos Salvados: Edelindo Acosta, también de Coclé, lideró con 6 salvamentos.

Los Grandes Premios por Anunciar

Fedebeis continuará revelando los galardones más esperados a lo largo de la semana, manteniendo en vilo a la comunidad beisbolera:

Martes 10 de febrero : Anuncio del Lanzador del Año .

: Anuncio del . Miércoles 11 de febrero : Anuncio del Manager del Año .

: Anuncio del . Jueves 12 de febrero: Coronación del Jugador Más Valioso (MVP) 2026.

El cierre de estas entregas individuales precede a la fase crucial del campeonato, donde los equipos lucharán por llevarse el título nacional.

