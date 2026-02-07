Béisbol Juvenil 2026 | Panamá Metro sella su pase a semifinales con nocaut sobre Panamá Este

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros ya tiene a su cuarto semifinalista, luego de que Panamá Metro venciera por nocaut 10 carreras por 0 a Panamá Este en el sexto juego de la serie, resultado que cerró la llave 4-2 a favor de los metrillos y les aseguró su boleto a la siguiente ronda.

La victoria metropolitana tuvo como gran protagonista al lanzador Luis Sanjur, quien firmó una actuación dominante al trabajar los siete episodios completos, limitando a los Potros del Este a apenas cuatro imparables.

A la solidez desde el montículo se sumó una ofensiva oportuna, con Panamá Metro conectando nueve hits y aprovechando los tres errores defensivos del conjunto oriental. Por su parte, Metro cometió un solo error en el encuentro, mostrando mayor orden en los momentos clave.

Tras el partido, el manager José Murillo III reconoció el esfuerzo del rival y aseguró que el marcador no refleja la exigencia real de la serie. “El resultado de hoy no demuestra lo difícil que fue la serie”, señaló el estratega, quien además admitió que Panamá Oeste, su próximo rival, parte como favorito. No obstante, Murillo fue claro al destacar que su equipo tiene las herramientas necesarias para competir y ganarle a los del West.

Con este resultado, quedó definida la llave semifinal entre Panamá Metro y Panamá Oeste, serie que arrancará el mismo lunes, manteniendo el calendario establecido por la Federación Panameña de Béisbol. Además, se informó que los sorteos de refuerzos están programados para el domingo a las 10:00 a.m., un paso clave para reforzar las nóminas de cara a la etapa decisiva del campeonato.

Luego de disputarse los primeros cuatro juegos de las semifinales, el torneo entrará en un receso por las fiestas del Carnaval, retomando la acción el viernes 20 de febrero, ya con las series en pleno desarrollo rumbo a la gran final del Béisbol Juvenil 2026.

