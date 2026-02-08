Béisbol Juvenil 2026 | Conoce los piques de Chiriquí, Panamá Metro, Coclé y Oeste

Panamá Metro vs Panamá Oeste EN VIVO por TVMAX este lunes 9 de febrero desde las 7pm por las pantallas de TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil – Copa Caja de Ahorros entra en su fase más decisiva con el arranque de las series semifinales, una instancia donde cada detalle cuenta y los equipos apuestan fuerte para alcanzar la gran final.

Con los cruces ya definidos —Panamá Oeste vs Panamá Metro y Coclé vs Chiriquí—, los cuerpos técnicos no perdieron tiempo y realizaron sus piques de refuerzos, priorizando principalmente el pitcheo, el arma más valiosa en esta etapa del torneo.

Las semifinales iniciarán este lunes 9 de febrero desde las 7:00 p.m., se extenderán hasta el jueves 12 de febrero, y luego quedarán suspendidas por los Carnavales, reanudándose el 20 de febrero, en un formato que promete intensidad, estrategia y ajustes constantes.

El pitcheo, la gran prioridad de los clasificados

No es casualidad que tres de los cuatro equipos semifinalistas hayan apostado por lanzadores en el proceso de refuerzos. En series cortas y de alta exigencia, contar con brazos frescos y confiables puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar en el camino.

El equipo de Chiriquí, uno de los tradicionales protagonistas del béisbol juvenil, fue el primero en mover ficha y seleccionó al lanzador Manuel Bustavino, procedente de Herrera. Bustavino llega para reforzar una rotación chiricana que ha mostrado solidez, pero que ahora suma una pieza clave para enfrentar a una ofensiva peligrosa como la de Coclé.

Por su parte, Coclé también apostó por fortalecer su cuerpo de lanzadores al escoger a Carlos Gaitán, serpentinero proveniente de Los Santos. La selección de Gaitán responde a la necesidad de mantener profundidad en el montículo, especialmente en una serie que se proyecta larga y muy disputada frente a los chiricanos.

Panamá Oeste refuerza su fortaleza desde el montículo

En el cruce del otro lado del cuadro, Panamá Oeste no se quedó atrás y optó por sumar al lanzador David Rodríguez, también procedente de Los Santos. El Oeste ha sido uno de los equipos más consistentes del campeonato y con este movimiento busca blindar su pitcheo para contener a la poderosa ofensiva de Panamá Metro, uno de los favoritos naturales al título.

Rodríguez llega como una opción importante tanto para abrir juegos como para relevar en momentos de presión, un factor clave en series donde cada entrada puede ser decisiva.

Panamá Metro, el único que apuesta por un jugador de campo

La nota distinta en los piques de refuerzos la dio Panamá Metro, que decidió reforzar su plantilla con un jugador de campo. Los metropolitanos seleccionaron a Jonathan Ramos, proveniente de Chiriquí Occidente, apostando a fortalecer su ofensiva y defensa de cara a una semifinal que promete ser muy exigente.

Metro confía en que su cuerpo de lanzadores ha sido suficiente a lo largo del torneo y optó por sumar versatilidad y profundidad en el line up, buscando generar mayor presión ofensiva ante el pitcheo de Panamá Oeste.

Semifinales con aroma a clásico y béisbol de alto nivel

Con los refuerzos ya definidos, el Béisbol Juvenil entra en su tramo más emocionante. Las series Panamá Oeste vs Panamá Metro y Coclé vs Chiriquí prometen estadios llenos, duelos tácticos y partidos cerrados, donde el manejo del pitcheo y la efectividad ofensiva serán determinantes.

La Copa Caja de Ahorros vuelve a demostrar por qué es uno de los torneos más seguidos del país, con talento joven, pasión en las gradas y un camino claro hacia la gran final.